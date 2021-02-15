Береговые участки в Озерках больше не выделяют под строительство

Природоохранная прокуратура совместно управлением Росреестра и комитетом по природопользованию приостановили выделение участков на берегах Нижнего Суздальского озера на севере Петербурга. Приостановлено не только выделение, но и дальнейшая продажа.

О решении сообщил председатель комитета по природопользованию Денис Беляев. Его слова цитирует «Фонтанка». Как пояснил господин Беляев, операции с участками приостановлены по причине нахождения участков в границах нескольких территориальных зон сразу и в 20-метровой охранной береговой полосе (по закону, напомним, она должны быть доступна неограниченному кругу лиц). Положения Земельного кодекса России запрещают приватизировать береговые участки.

Сообщается, что прокуратура намерена инициировать проверку законности формирования участков вдоль озера.

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