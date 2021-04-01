Депутат и Израиль

Городская дума Челябинска намерена инициировать проверку информации о двойном гражданстве и заграничной недвижимости депутата Ильи Мительмана. Для этого губернатору направят письмо с просьбой дать гордуме поручение исследовать декларацию о доходах и имуществе члена представительного органа на достоверность. Основанием для проверки стала публикация на одном из интернет-сайтов. Илья Мительман отрицает второе гражданство и утверждает, что все имущество за границей задекларировано. По его словам, сомнительная публикация и инициатива гордумы связаны с его критикой работы администрации Челябинска.



Челябинская городская дума инициирует проверку информации о наличии иностранного гражданства, а также заграничного имущества у депутата Ильи Мительмана. Поводом для этого стала публикация на портале «Русская пресса», где говорится о том, что член представительного органа якобы является гражданином Израиля, а также владеет недвижимостью в этой стране. Гордума намерена проверить на достоверность декларацию о доходах и имуществе господина Мительмана. Об этом “Ъ-Южный Урал” сообщила начальник отдела информационных проектов думы Челябинска Лариса Окунева.

«Мы обязаны реагировать на такие вещи и сигналы. Сейчас мы готовим письмо на имя губернатора Челябинской области, потому что, по закону, он нам должен дать такое поручение. Когда депутаты подают декларации, мы не обязаны их проверять на достоверность, мы не проверяющий орган. Обычно проверяем только правильность заполнения, у нас нет оснований не верить депутатам. Сейчас, раз вскрылись эти факты, которые могут являться нарушением антикоррупционного законодательства, будем инициировать проверку этих данных. Возможно, на нашего депутата клевещут, а если эти факты подтвердятся, информация будет передана высшему должностному лицу»,— говорит госпожа Окунева.

Илья Мительман отрицает наличие у него двойного гражданства. «Могу сказать одно, что у меня нет никакого второго гражданства. Это уже проверяли много раз. Недвижимость, которая есть за границей, задекларирована. Если гордума проявит грамотность и просто посмотрит мою декларацию, то увидит, что недвижимость указана. У них есть право проверять. Мне нечего скрывать. Меня уже не первый и не второй раз проверяют»,— сообщил господин Мительман в разговоре с “Ъ-Южный Урал”. Он считает, что проверка и статья на «очередном неофициальном» сайте связана с тем, что он неудовлетворительно оценивает работу главы и администрации Челябинска. «Я выражаю позицию моих избирателей и свою, о том, что ситуация в городе оставляет желать лучшего. В городе грязь, тротуары в ужасном состоянии, ничего не происходит по решению проблем парка Гагарина и подземных переходов, не решается вопрос с засильем незаконных киосков, бюджет на грани дефолта. Я неудовлетворительно оценил работу администрации за прошедший год. Мы должны жить в чистом и комфортном городе. Моя позиция не нравится администрации города. Но я не призываю к отставкам, я призываю администрацию к работе. Я сделал какие-то замечания, указал на слабые места, вот и все. Надо двигаться дальше и работать, а не заниматься какими-то обидами»,— говорит депутат. Он отметил, что до выхода публикации, в которой говорится о его намерениях стать депутатом Госдумы, не собирался баллотироваться. «Позавчера мне поступило много предложений от разных партий, которые собираются выдвигать своих кандидатов в Госдуму. Наверное, теперь я уже задумаюсь, участвовать или не участвовать в выборах. Пока я не решил, но не исключаю такой возможности»,— говорит депутат.

Господин Мительман стал единственным из депутатов городской думы, кто проголосовал против принятия отчета о деятельности мэра Натальи Котовой и ее команды в 2020 году. На заседании 30 марта между ним и главой города случилась перепалка, в результате которой госпожа Котова посоветовала Илье Мительману, засыпавшему ее проблемными вопросами, поработать над воспитанием. Претензии депутата глава сочла необоснованными, списав все на прошлых руководителей города.

Илья Мительман является депутатом Челябинской гордумы последних четырех созывов. Последний раз был избран в 2019 году. До того как стал депутатом, господин Мительман имел гражданство Израиля, но накануне выборов в 2009 год заявил, что отказался от иностранного подданства. Работает директором по стратегии и развитию ООО «Кондитерская фабрика “Фантэль”».

Юлия Гарипова