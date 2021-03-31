Минцифры выступило против предустановки неудаляемых приложений

Минцифры не поддерживает практику предустановки на смартфоны и другие устройства неудаляемых приложений, заявил замглавы ведомства Максим Паршин. Ранее пользователи Samsung пожаловались, что не могут удалить предустановленные приложения «Яндекса».

«Требования о предварительной установке российских программ на технически сложные товары (смартфоны, планшеты, компьютеры) направлены на предоставление пользователям возможности выбирать, какими приложениями пользоваться — отечественными, иностранным или всеми сразу,— приводит слова господина Паршина пресс-служба министерства.— Никаких условий о невозможности удалить предустановленные программы в законодательстве нет. И мы считаем неправильной практику установки неудаляемых с устройств приложений».

По закону с 1 апреля на смартфоны и планшеты потребуется устанавливать 16 классов программ, в числе которых приложения «Яндекса», а также Mail.ru Group, «Лаборатории Касперского» и других российских компаний. 29 марта пользователи устройств различных линеек Samsung пожаловались в соцсетях, что получили обновление операционной системы, при котором у них появились «Яндекс.Браузер», «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Карты», которые нельзя удалить. Управляющий директор группы компаний «Яндекса» Тигран Худавердян раскритиковал решение Samsung и заявил, что в законе «нет требования о неудаляемости» приложений.

Подробности — в публикации “Ъ” «Приложение, от которого невозможно отказаться».