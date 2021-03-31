Huawei публикует годовой отчет за 2020 год Huawei подтверждает приверженность работе на благо своих клиентов и всего общества в условиях неблагоприятных факторов

Компания Huawei опубликовала годовой отчет за 2020 год. Рост замедлился, однако результаты деятельности компании в основном соответствуют прогнозам. Выручка от продаж в 2020 году составила 891,4 млрд юаней (136,7 млрд долларов США*), что на 3,8% больше, чем в предыдущем году, а чистая прибыль достигла 64,6 млрд юаней (9,9 млрд долларов США*), превысив показатели предыдущего года на 3,2%.

Несмотря на операционные трудности, возникшие из-за введения санкций со стороны США в 2019 и 2020 годах, компания Huawei вновь пригласила KPMG для проведения независимого и объективного аудита своей финансовой отчетности. Документ, составленный KPMG, является стандартным немодифицированным аудиторским заключением. Независимо от обстоятельств мы и далее будем придерживаться принципа прозрачности, раскрывая операционные показатели правительствам, заказчикам, поставщикам, сотрудникам и партнерам.

В 2020 году бизнес-группа по работе с операторами связи компании Huawei продолжала обеспечивать стабильную работу свыше 1500 сетей в более чем 170 странах и регионах, предоставляя людям возможность удаленно выполнять работу, дистанционно учиться и совершать онлайн-покупки в условиях карантина, связанного с COVID-19. В сотрудничестве с операторами связи по всему миру компания обеспечивала максимально высокое качество связи и продолжала двигаться вперед, реализуя свыше 3000 инновационных проектов, связанных с 5G-технологиями, в более чем 20 отраслях, в том числе в угледобыче, сталелитейной, портовой и производственной деятельности.

За предыдущий год направление Huawei по работе с предприятиями активизировало усилия по разработке инновационных решений для различных отраслей и сценариев, а также по созданию цифровой экосистемы, в основе которой лежит совместное созидание и общий успех. Во время пандемии компания Huawei предоставила жизненно важные для борьбы с вирусом технические знания и решения. Одним из примеров является решение по диагностике с помощью ИИ на основе облачного сервиса HUAWEI CLOUD, которое помогло медицинским учреждениям по всему миру снизить нагрузку на медицинскую инфраструктуру. Кроме того, компания Huawei в сотрудничестве со своими партнерами запустила облачные платформы онлайн-образования для более чем 50 млн учащихся начальной и средней школы.

С развертыванием HarmonyOS и экосистемы Huawei Mobile Services (HMS), а также принятием стратегии Seamless AI Life («1+8+N») направление компании Huawei по производству потребительской электроники перешло к новому этапу, предоставив потребителям интеллектуальные возможности на всех устройствах и для любых сценариев, уделяя особое внимание «умным» офисным системам, фитнесу и здоровью, «умному» дому, простым путешествиям и развлечениям.

«Весь прошлый год нам пришлось противостоять неблагоприятным факторам,— заявил Кен Ху (Ken Hu), сменяемый председатель Huawei.— Мы находились в непрерывном поиске инновационных решений для своих заказчиков, чтобы помочь побороть пандемию и поддержать восстановление экономики и социальный прогресс по всему миру. Мы также воспользовались этой возможностью для дальнейшего повышения эффективности своей деятельности, благодаря чему были по большей части достигнуты прогнозируемые показатели. Мы будем и дальше тесно сотрудничать со своими заказчиками и партнерами, поддерживая социальный прогресс, экономический рост и устойчивое развитие».

Вся финансовая отчетность в годовом отчете за 2020 год была подвергнута независимому аудиту международной бухгалтерской фирмой KPMG из «большой четверки».

* Конвертация в доллары США (USD) осуществлена по курсу цены закрытия на 31 декабря 2020 года: US$1.00 = CNY6.5198, конвертация в евро (EUR) осуществлена по курсу цены закрытия на 31 декабря 2020 года: EUR1.00 = CNY8.0235.