В «пандемийный» год резко возросло обналичивание через исполнительные листы

В 2020 году масштабы сомнительных операций с использованием исполнительных листов резко возросли, сообщил Банк России. Объем обналичивания с использованием исполнительных листов увеличился более чем на 60%, до 25 млрд руб. В основном используются исполнительные надписи нотариусов и удостоверения комиссий по трудовым спорам, уточнил ЦБ.

Тем не менее по итогам 2020 года совокупный объем обналичивания денежных средств в банковском и иных секторах упал на 30%. Совокупно объем незаконного обналичивания в российских банках в 2020 году составил 78 млрд руб. против 96 млрд руб. в 2019-м. Объем операций по выводу денежных средств за рубеж упал за год на 20%, составив 53 млрд руб.

В структуре обналичивания через банки большая часть приходится на операции физических лиц — 59 млрд руб., в структуре сомнительных операций по выводу средств за рубеж — на авансирование импорта товаров (24 млрд руб.).

В целом же объемы сомнительных операций в банковском секторе сократились на 26% в сравнении с 2019 годом, сообщил ЦБ. «Основной спрос на теневые финансовые услуги в 2020 году, как и в 2019-м, формировался в строительном секторе (38%), торговле (23%) и секторе услуг (22%)»,— указал регулятор.

Отдел финансов