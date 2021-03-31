По решению суда бельгийские власти должны снять все коронавирусные ограничения

Брюссельский суд сегодня, 31 марта, постановил, что власти Бельгии должны в течение 30 дней отменить все связанные с COVID-19 меры и ограничения, так как их введение не имеет под собой достаточной законодательной основы. Об этом сообщает бельгийская Le Soir. Решение было принято по иску, поданному несколько недель назад неправительственной организацией «Лига прав человека».

Если бельгийское правительство в течение 30 дней не выполнит решение суда, ему придется платить штраф €5 тыс. в день, но не более €200 тыс. в общей сложности. «Судья постановил, что принцип законности был нарушен, так как нынешний образ действий не является в достаточной степени предсказуемым»,— заявила в связи с решением суда представитель Лиги Кати Верстрепен. Как пишет бельгийская газета De Standaard, Министерство внутренних дел Бельгии изучает решение суда и пока не планирует каких-либо изменений в действующих ограничениях.

В Бельгии с октября введены жесткие ограничительные меры. В числе прочего закрыты рестораны и бары, многие культурные и развлекательные учреждения, школы работают в ограниченном режиме, с полуночи до пяти часов утра действует комендантский час. Эти меры основываются на законе «О гражданской безопасности» 2007 года, сейчас парламент Бельгии рассматривает особый закон о пандемии, который должен укрепить законодательную основу для введения подобных ограничительных мер.

Яна Рождественская