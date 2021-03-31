СУ-1 в суде пытается вернуть госконтракт на строительство центра детской онкологии

Арбитражный суд Башкирии вчера принял к производству иск ООО «Строительное управление № 1» (принадлежит Айдару Гуфранову) к Управлению капитального строительства Башкирии, государственному комитету по конкурентной политике республики и компании ООО «Дортрнасстрой», следует из определения суда от 30 марта. Компания просит отменить протокол о признании ее уклонившейся от заключения контракта на строительство Республиканского центра детской онкологии и гематологии Республиканской детской клинической больницы стоимостью 1,47 млрд руб. Заседание суда назначено на 26 апреля.

Третьими лицами к процессу привлечены банк «Уралсиб», который выдал банковскую гарантию «Строительному управлению №1», ООО «Проектстройкомплекс» Константина Афанасьева и ООО «Трест Башгражданстрой» (принадлежит через ряд компаний администрации Уфы).

«Строительное управление № 1» было признано победителем открытого конкурса 25 февраля, снизив начальную цену контракта (почти 1,5 млрд руб.) на 2,06%. Но 11 марта заказчик признал компанию уклонившейся от исполнения контракта в связи с предоставлением банковской гарантии, не соответствующей требованиям закупочной документации и положениям закона о контрактной системе.

Заключение контракта предложили другому участнику — ООО «Дортрансстрой» (принадлежит кипрскому «Ерманиер лимитед»), которое было готово исполнить его с дисконтом 5%, за 1,42 млрд руб. Однако «Дортрансстрой» также признали уклонившимся от исполнения контракта из-за претензий к банковской гарантии.

По условиям торгов, генподрядчик должен до декабря 2024 года выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы, поставить оборудование.

Майя Иванова