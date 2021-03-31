В Петербурге на матчах Евро-2020 трибуны разрешат заполнить наполовину

На матчи чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге допустят 50% болельщиков от вместимости стадиона, сообщил генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин. Вместимость стадиона, на котором пройдут матчи Евро-2020 в Петербурге, составляет 61 тыс. мест.

«Оргкомитет Евро-2020 в Санкт-Петербурге подтвердил решение о применении базового сценария, то есть допуска 50% зрителей на стадион. Об этом в UEFA будет направлено соответствующее письмо. Естественно, после соответствующего подписания руководством города»,— сказал господин Сорокин «РИА Новости».

Он уточнил, что сообщить UEFA вместимость зон публичного просмотра нужно до 28 апреля. Сейчас на матчи турниров под эгидой UEFA допускают не более 30% болельщиков от вместимости стадиона.

Чемпионат Европы по футболу пройдет в 12 городах с 11 июня по 11 июля. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и один четвертьфинал.