UEFA подтвердил решение о проведении чемпионата Европы в 12 городах

Чемпионат Европы по футболу пройдет в 12 городах, как и было запланировано, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA). Из-за пандемии коронавируса крайний срок по решению о допуске зрителей на чемпионат перенесен на начало апреля.

«UEFA намерен провести чемпионат Европы во всех 12 городах. Евро — это флагманский турнир национальных сборных в Европе и жизненно важный источник финансирования массового и более широкого развития футбола»,— заявил глава UEFA Александер Чеферин.

Чемпионат Европы, который сохранил название Евро-2020, пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах, в том числе в Санкт-Петербурге. Город примет три матча группового этапа и один четвертьфинал.

Ранее глава правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил, что UEFA рассматривает возможность проведения чемпионата Европы в одной стране. Также глава Ассоциации футбола Швейцарии Доминик Блан предполагал, что хозяйками чемпионата мира могут стать Англия, Турция или Россия.

Подробнее — в материале “Ъ” «UEFA готов вернуться к прошлому».