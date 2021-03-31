В Краснодарском крае выделят 13 млн рублей на поддержку досугового бизнеса в торговых центрах

Глава администрации Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о выделении субсидий в совокупном объеме 13 млн руб. на поддержку предпринимателей и компаний, которые ведут зрелищно-развлекательную коммерческую деятельность в торгово-развлекательных комплексах и центрах Кубани.

Согласно документу, материальная помощь должна быть направлена, в первую очередь, на возмещение части понесенных затрат в период ограничений на работу, введенных из-за опасности распространения коронавирусной инфекции, и на оплату труда работников в соответствии с требованиями трудового законодательства РФ в период с июня по декабрь 2020 года.

Средства на поддержку индивидуальных предпринимателей и коммерческих предприятий будут перераспределены в рамках действующего регионального бюджета за счет пропорционального сокращения затрат на исполнение судебных актов, запланированных в разделе расходной статьи «Другие общегосударственные вопросы».

Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», ранее в Краснодарском крае было принято решение выделить около 13 млн руб. на субсидии для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, владеющих игровыми комнатами в ТРЦ. Также 14,6 млн рублей субсидий в качестве компенсаций за период простоя в период коронавирусных ограничений получат кубанские кинотеатры.

Ольга Логинова