Арестованный бизнесмен Шпигель экстренно госпитализирован

Бывшего сенатора, главу группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, обвиняемого в даче взяток губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, экстренно госпитализируют из СИЗО, сообщила ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ольга Дружинина. В интервью “Ъ” бизнесмен рассказывал, что у него нашли онкологическое заболевание — опухоль в брюшной полости, и жаловался на плохое самочувствие.

По словам члена ОНК, накануне, 30 марта, бизнесмена перевели в СИЗО-4, где состояние его здоровья ухудшилось. «Он заявил нам об этом сегодня утром, когда мы посетили его в изоляторе. И после этого было принято решение о его госпитализации. Сейчас его экстренно перевозят в больницу "Матросской Тишины"»,— рассказала госпожа Дружинина.

Ивана Белозерцева и Бориса Шпигеля задержали утром 21 марта. После ареста губернатора президент России Владимир Путин отстранил его от должности в связи с утратой доверия. В интервью “Ъ” господин Шпигель заявил, что к нему по просьбе полковника ФСБ приходил оперативник и предлагал «крышу».

О состоянии здоровья бизнесмена и его версии уголовного преследования — в интервью Бориса Шпигеля “Ъ”.