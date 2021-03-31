Украина расширила перечень запрещенных для ввоза российских товаров

Правительство Украины дополнило перечень российских товаров, запрещенных к ввозу в страну. В список внесли пшеницу, подсолнечное масло, моющие средства, бумагу и изделия из нее.

В перечень запрещенных товаров также внесены поверхностно активные средства, косметические салфетки, скатерти, ящики, коробки, мешки, упаковочные пакеты, инструменты для бурения, ходовые балансирные тележки, оси, колеса и их части. Полный список размещен на сайте правительства, постановление вступает в силу через десять дней после опубликования.

Украина не является крупным покупателем российских товаров, попавших под запрет, доля их экспорта не превышает 10%, приводит «РИА Новости» данные подсчетов на основе сведений Федеральной таможенной службы. По итогам трех кварталов 2020 года, Россия экспортировала на Украину 11,282 тыс. тонн пшеницы (0,05% в общем объеме поставок из России). Экспорт подсолнечного, сафлорового и хлопкового масла на Украину составил 0,59%, моющих средств — 7,6%, газетной бумаги — 2,1%, крафт-бумаги — 1%. Более существенными были поставки немелованных бумаги и картона — 10,3% в общем объеме российского экспорта.

Ранее Украина запретила ввозить произведенные в России удобрения, сельхозпродукцию, транспорт, фанеру. Также под ограничения попали формалин, пружины для грузовых вагонов, электрические проводники, стеклянная тара.