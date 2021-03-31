В Петербурге полностью отремонтируют Пискаревский проспект

В Санкт-Петербурге в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» полностью отремонтируют Пискаревский проспект. Работы стоимостью более 67 млн рублей планируется завершить в течение 2021 года силами подрядчика АО «ВАД».

Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Старт работ запланирован на июль, проект будет полностью профинансирован из федерального бюджета. В рамках работ будет выполнена замена покрытия проезжей части, восстановлено плиточное покрытие тротуара, обновлены тротуарные бортовые камни, а также восстановлены газоны. Отмечается, что работы будут проводиться поэтапно, без полного перекрытия движения по проспекту.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что АО «ВАД» отремонтирует участок трассы «Кола» за 1,2 млрд рублей.