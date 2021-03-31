Суд в Литве продлил срок россиянину по делу о гибели людей в столкновениях в 1991 году

Суд в Литве продлил срок лишения свободы россиянину Юрию Мелю на десять лет. Ранее его приговорили к семи годам тюрьмы по делу о гибели людей у Вильнюсской телебашни. Срок его заключения истек в марте 2021 года.

«Судьи изменили приговор единственному осужденному Юрию Мелису, арестованному до сих пор с 2014 года, на десять лет»,— сообщило литовское радио (цитата по «РИА Новости»). Адвокат Юрия Меля Галина Кардановская сообщила, что ее подзащитный уже отбыл наказание, но 12 марта по требованию прокуратуры его задержали еще на 20 дней.

Юрия Меля задержали в марте 2014 года, с этого времени он находится под стражей. В ноябре 2020 года апелляционный суд Литвы отказался смягчить приговор.

В марте 1990 года Верховный совет Литвы объявил о восстановлении независимости республики, в январе 1991 года в Литве начались протесты, в республику были переброшены советские военные. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. По версии следствия, Юрий Мель был в одном из танков. В столкновениях тогда погибли 14 человек, более 1 тыс. были ранены.