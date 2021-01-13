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Столкновения сторонников независимости Литвы с военнослужащими СССР и деятелями просоветского Комитета национального спасения Литовской ССР произошли в Вильнюсе с 11 по 13 января 1991 года

Фото: Alexander Zemlianchenko / AP

Январские события 1991 года в Вильнюсе

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13 января исполнилось 30 лет событиям 1991 года в Вильнюсе, когда при столкновении сторонников независимости Литвы с советскими военнослужащими погибли 14 и пострадали несколько сотен человек. Как развивались события — в фотогалерее “Ъ”.


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