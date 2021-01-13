Январские события 1991 года в Вильнюсе

13 января исполнилось 30 лет событиям 1991 года в Вильнюсе, когда при столкновении сторонников независимости Литвы с советскими военнослужащими погибли 14 и пострадали несколько сотен человек. Как развивались события — в фотогалерее “Ъ”.
13 января исполнилось 30 лет событиям 1991 года в Вильнюсе, когда при столкновении сторонников независимости Литвы с советскими военнослужащими погибли 14 и пострадали несколько сотен человек. Как развивались события — в фотогалерее “Ъ”.
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