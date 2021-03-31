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Совет федерации принял закон об обнулении президентских сроков

Совет федерации принял закон, дающий право Владимиру Путину снова баллотироваться на пост президента, сообщают российские госагентства. Проект закона был разработан в поддержку поправок к Конституции, Госдума одобрила его в третьем чтении 24 марта.

Согласно новому закону, на тех, кто занимал пост президента России до вступления в силу поправок к Конституции, больше не распространяется запрет быть главой государства более двух сроков.

Законом также вводятся новые требования к председателю Центризбиркома и депутатам: возглавлять ЦИК может гражданин, достигший 30 лет, а депутаты должны постоянно проживать в России.

Законопроект разработали депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также сенатор Андрей Клишас (все — от «Единой России»). После одобрения Совета федерации документ должен подписать президент.

Напомним, обновленная Конституция РФ была принята в июле 2020 года, после того как изменения поддержало большинство граждан на общероссийском голосовании. В Основной закон страны было внесено 206 поправок, в том числе об обнулении президентских сроков.

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