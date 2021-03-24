Госдума приняла закон об обнулении президентских сроков

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, дающий право Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства. Документ был разработан в поддержку поправок к Конституции.

«Быть избранным президентом можно не более двух сроков. При этом данное ограничение не распространяется на тех, кто занимал должность главы государства до вступления в силу поправок в Конституцию РФ»,— говорится в пояснениям к принятому закону на сайте Госдумы. Президент Владимир Путин и бывший глава государства Дмитрий Медведев смогут баллотироваться еще на два срока каждый.

Кандидат в президенты должен быть не моложе 35 лет, постоянно жить в России как минимум последние 25 лет, не иметь (в том числе в прошлом) иностранное гражданство или вид на жительство.

Также закон устанавливает новые требования к ЦИКу и депутатам. Согласно документу, председателем ЦИКа может быть гражданин, достигший 30 лет, а депутат должен постоянно проживать в России. Помимо этого закреплен перечень преступлений, имея судимость за которые депутат не может избираться в течение пяти лет после снятия или погашения.

Проект закона разработали депутаты от фракции «Единой России» Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также сенатор Андрей Клишас. Теперь документ должен быть одобрен Советом федерации, после чего его сможет подписать президент.

Обновленный Основной закон был принят в июле 2020 года, после того как на общероссийском голосовании за его изменения проголосовало большинство граждан. Таким образом в Конституцию РФ было внесено 206 поправок, в том числе об обнулении президентских сроков.