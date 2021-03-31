Lexus раскрыл концепт-кар LF-Z Electrified

Lexus LF-Z Electrified. Фото: Lexus

Lexus LF-Z Electrified. Фото: Lexus

Lexus LF-Z Electrified. Фото: Lexus

Купе-кроссовер демонстрирует дизайн и технологии грядущих серийных гибридов и электромобилей японской марки. К 2025 году Lexus планирует выпустить 20 новинок, включая обновленные и полностью новые модели, которые воплотят в себе часть технологий от LF-Z Electrified.

Концепт-кар получил салон с цифровой панелью приборов и проекционным дисплеем с дополненной реальностью. Вместо обычного руля установлен штурвал, не имеющий физической связи с управляемыми колесами. Электромобиль оснащается панорамной электрохромной крышей с изменяемой степенью прозрачности, а сиденья имеют встроенный массажер.

Заявлено, что встроенный в LF-Z Electrified искусственный интеллект будет общаться с водителем, чтобы узнавать его предпочтения и подстраивать в соответствии с ними автомобиль. Появится голосовой помощник, электронный ключ в смартфоне с возможностью передачи доступа другим людям, а также акустика Mark Levinson с системой активного шумоподавления.

Новый электромобиль будет построен на платформе, специально созданной Lexus для машин с электромоторами. Особенностью модели стала система полного привода Direct4, объединяющая четыре электромотора суммарной мощностью 544 л.с., позволяющая варьировать тягу и превращать кроссовер в передне-, задне- или полноприводный в зависимости от условий движения. Аккумулятор на 90 кВт/ч обеспечивает запас хода без подзарядки до 600 км и поддерживает зарядные терминалы мощностью до 150 кВт.

Напомним, осенью 2019 года был показан концепт-кар Lexus LF-30 Electrified, развитием которого является новый прототип.