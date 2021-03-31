На Дону пограничники изъяли у браконьера улов на 4 млн рублей

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области в акватории Таганрогского залива браконьерский промысел рыбы на 4 млн руб., сообщает пресс-служба ведомства.

Как сказано в сообщении, на отмели Таганрогского залива в районе села Петрушино Неклиновского района был задержан россиянин, который вывозил незаконный улов на грузовике ЗИЛ-131. В кузове автомобиля пограничники обнаружили 60 тыс. особей рыб частиковых видов (пиленгас, шемая, карась, тарань, судак, бычок). Правоохранители изъяли у мужчины машину и рыбу. Транспортное средство и рыба изъяты.

В отношении мужчины возбуждено дело по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ (нарушение правил, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации или открытом море).

Наталья Шинкарева