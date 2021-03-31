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На Кубани следователи проверяют обстоятельства отравления детей газом

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю организовало проверку обстоятельств госпитализации пяти детей в станице Переяславской Брюховецкого района, сообщила пресс-служба ведомства. По предварительной информации, дети получили отравление газом от отопительного котла.

Дети в возрасте от четырех до пятнадцати лет находятся в больнице, угрозы жизни и здоровью нет, состояние детей оценивается как удовлетворительное. По имеющейся информации, накануне отец семейства установил в доме газовый котел, сообщили в СУ СКР.

Анна Перова, Краснодар


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