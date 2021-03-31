Бывшего чиновника Красноярска задержали за взятку автомобилем Lexus стоимостью 7 млн рублей

В Красноярске задержан бывший заместитель директора муниципального автономного учреждения «Центр реализации социальных проектов», которого подозревают во взяточничестве. Об этом сообщила старший помощник руководителя краевого управления Следственного комитета РФ Ольга Шаманская. По информации источников “Ъ-Сибирь”, в деле фигурирует 39-летний Максим Бархатов — известный в прошлом спортсмен.

По версии следствия, чиновник в период с апреля 2019-го по апрель 2020 года без проведения торгов заключил около 40 прямых договоров и контрактов на общую сумму более 60 млн руб. с ООО «Курьер авто М» и аффилированными с ним фирмами, возглавляемыми его знакомым, по уборке культурных пространств, обслуживанию клумб и цветников, вывозу крупногабаритных отходов, услуг по содержанию парковок.

В благодарность за это руководитель ООО «Курьер авто М» приобрел для чиновника Lexus LX570 стоимостью около 7 млн руб. и подарил топливную карту АЗС сети «Газпромнефть» на заправку бензином марок Аи-98 и Аи-100 с ежедневным лимитом 250 л. Следователи подсчитали, что с декабря 2019-го по апрель 2020 года по этой карте было отпущено топлива на сумму 104 тыс. руб.

В отношении бывшего чиновника возбуждено дело о получении взятки (ст. 290 УК РФ), против директора ООО «Курьер авто М» — по статье Уголовного кодекса о даче взятки (ст. 291 УК РФ). Подозреваемые задержаны, по месту их жительства произведены обыски.

Илья Николаев