В США обвиняемый в нарушении санкций россиянин признал вину

Владелец российской компании «КС Инжиниринг» Олег Никитин признал вину в сговоре с целью нарушения американских санкций, сообщил Минюст США. Господин Никитин обвиняется в попытке поставить американскую силовую турбину в Россию.

«КС Инжиниринг» зарегистрирована в Санкт-Петербурге. Компания оказывает услуги промышленным предприятиям, в том числе в нефтегазовой сфере и сфере энергоснабжения. Среди основных клиентов указаны такие компании, как Saudi Aramco, Eni, Knauf.

«Олег Никитин попытался уклониться от торговых санкций, направленных на защиту США от незаконного приобретения промышленного оборудования неприсоединившимися державами»,— заявил исполняющий обязанности прокурора США в Южном округе штата Джорджия Дэвид Эстес.

По версии американской прокуратуры, Олег Никитин и сотрудник его компании Антон Черемухин вступили в сговор с двумя гражданами Италии — коммерческим директором GVA International Oil and Gas Services Габриэлем Виллоном и менеджером этой компании Бруно Капарини. Через итальянцев россияне якобы попытались приобрести американскую турбину стоимостью в $17,3 млн, чтобы потом переправить в РФ для установки на глубоководную арктическую буровую платформу.

Обвинение запросило для Олега Никитина тюремное заключение до пяти лет, а также штраф и конфискацию имущества. Олег Никитин и Антон Черемухин были арестованы в США в октябре 2019 года.

О деле россиян — в материале “Ъ” «Турбина не доехала до Арктики».