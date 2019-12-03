В США двух россиян обвинили в попытке обойти санкции

Двух россиян обвинили в США в попытке купить турбину для подсанкционной российской компании, сообщается на сайте Минюста США. Один из них — Олег Никитин, владелец компании «КС Инжиниринг», его арестовали в Саванне (штат Джорджия). Второй фигурант дела — сотрудник этой компании Антон Черемухин (о его аресте не сообщается). Россиянам грозит до 20 лет лишения свободы и штраф до $1 млн.

Олег Никитин является генеральным директором «КС Инжиниринг», зарегистрированной в Санкт-Петербурге. В контактах на сайте также указана электронная почта с фамилией Черемухин. Компания оказывает услуги промышленным предприятиям, в том числе в нефтегазовой сфере и сфере энергоснабжения. Среди основных клиентов указаны такие компании, как Saudi Aramco, Eni, Knauf.

Согласно обвинительному заключению, неназванное российское предприятие, контролируемое правительством, заказало у Олега Никитина и его компании турбину для газового генератора Vectra 40G за $17,3 млн, чтобы потом использовать ее для бурения в Арктике. Фигуранты дела попытались обойти экспортные ограничения, чтобы доставить турбину в Россию. При этом они договорились о том, что конечный потребитель будет скрыт от американского производителя.

По делу также проходят два гражданина Италии, гражданин США и несколько компаний. Фигурантов дела обвиняют в сговоре с целью обойти санкционные режимы, совершить мошенничество и отмывание денег. Олега Никитина и еще двух фигурантов арестовали при попытке совершить незаконнную сделку, сообщает Минюст США.

Помощник генерального прокурора по национальной безопасности Джон С. Демерс пояснил, что речь идет о санкциях, которые США ввели из-за присоединения Крыма к России в 2014 году и событий на Украине. «Это судебное разбирательство показывает высочайший приоритет, который Минюст США отдает соблюдению американских санкций по ограничению экспорта для российской нефтегазовой отрасли»,— сказал господин Демерс.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Россияне попались на турбине».