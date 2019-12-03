Россияне попались на турбине

Американские власти обвинили пятерых человек — в том числе двух россиян — в нарушении санкционного режима и попытке мошенничества и отмывания денег. Поводом для обвинения стала закупка американской турбины, которую планировалось переправить в Россию для установки на глубоководную арктическую буровую платформу. Они могут отправиться в тюрьму на десятилетия, а также заплатить более $1 млн штрафа.

О наличии обвинительного заключения сообщило американское Министерство юстиции — соответствующий пресс-релиз опубликован на его сайте. В нем говорится, что еще в октябре 2019 года обвинения предъявили российской компании «КС Инжиниринг», ее владельцу Олегу Никитину и сотруднику Антону Черемухину. Кроме того, обвинения предъявлены итальянской компании GVA International Oil and Gas Services (GVA), ее владельцу Габриэлю Виллоне и сотруднику Бруно Капарини, а также американской компании World Mining and Oil Supply (WMO) и ее владельцу Дали Багру. Господ Никитина, Виллоне и Багру задержали в штате Джорджия в момент попытки провести незаконную сделку. Сейчас они ждут суда.

Олег Никитин является генеральным директором «КС Инжиниринг», зарегистрированной в Санкт-Петербурге. В контактах на сайте также указана электронная почта с фамилией Черемухин. Компания оказывает услуги промышленным предприятиям, в том числе в нефтегазовой сфере и сфере энергоснабжения. Среди основных клиентов указаны такие компании, как Saudi Aramco, Eni, Knauf.

Согласно обвинительному заключению, компания «КС инжиниринг» по заказу неназванной российской государственной компании пыталась приобрести газовую турбину Vectra 40G у американского производителя за $17,3 млн. По данным следствия, российская государственная компания рассчитывала использовать эту турбину на глубоководной арктической буровой платформе на территории России.

Как утверждают следователи, «КС инжиниринг» обратилась к итальянцам Виллоне, Капарини и их компании GVA, чтобы та приобрела турбину от своего лица. Те, в свою очередь, обратились к господину Багру и WMO, чтобы тот купил интересующее россиян изделие и переправил его за рубеж. «Участники вступили в сговор с целью сокрытия истинного конечного получателя Vectra как от производителя, так и от американского правительства, и сделали это с помощью предоставления поддельной документации, в соответствии с которой Vectra должна была использоваться американской компанией в городе Атланта»,— говорится в документе.

«Обвиняемые пытались обмануть Соединенные Штаты, обойдя санкции, введенные для того, чтобы американские товары не попали в руки одних из самых опасных акторов мировой политики»,— заявил Бобби Кристин, прокурор Федерального окружного суда Южного округа штата Джорджия.

В заявлении Министерства юстиции указано, что по обвинению в нарушении законодательства о санкциях господам Никитину, Черемухину, Виллоне и Капарини грозит до 20 лет тюрьмы и штраф до $1 млн, а по обвинению в попытке нарушить эти законы, а также в попытке мошенничества (представление поддельных документов) — до пяти лет тюрьмы и штраф до $250 тыс. Кроме того, всем обвиняемым (в том числе американцу Дали Багру) грозит до 20 лет тюрьмы и $500 тыс. штрафа за сговор с целью совершить мошенничество и отмыть деньги.

«Обвиняемые приложили много усилий для обхода экспортных ограничений и законов, призванных защитить безопасность нашей страны»,— прокомментировала появление обвинительного заключения Синтия Брюс, руководитель юго-восточного регионального отделения Службы криминальных расследований Пентагона. Она заявила, что ведомство продолжит преследование тех, кто угрожает национальной безопасности США.

Алексей Наумов