В Ленинградской области обнаружено тело второго погибшего при ЧП на судне

Водолазы нашли тело второго погибшего в опрокинувшемся судне на заводе в Ленинградской области, сообщило Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР. Поисково-спасательная операция завершилась.

«Обнаружили второго скончавшегося примерно в том же месте, женщина»,— сказал представитель ведомства (цитата по ТАСС). Несколько часов назад в хвостовой части судна нашли тело мужчины.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). В результате ЧП пострадали два человека, они были госпитализированы с переломами ребер.

Напомни, вчера днем, 30 марта, рыболовецкий траулер «Скорпион», находившийся на территории судостроительного завода «Пелла» в Ленобласти, дал крен. На судне в этот момент находились 80 рабочих, из них 78 были эвакуированы. Руководство завода заявило, что судно перевернулось при проведении операции по кренованию.