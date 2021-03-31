Дороги с применением цементобетонных покрытий — перспективное направление в дорожном строительстве

Управляющий директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун

В 2020 году дорожный фонд Новосибирской области составил беспрецедентную сумму — около 25 млрд руб., введено в эксплуатацию почти 370 км автомобильных дорог. На реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» направлено 7,4 млрд руб., что позволило привести в нормативное состояние 170 км дорог.

Дорожное строительство имеет мощный комплексный эффект, дает стимул к развитию смежных отраслей, позволяет создавать новые рабочие места и наполнять бюджет. Для этого крайне важно сориентировать дорожно-­строительную отрасль на внедрение эффективных технологий. К примеру, использование такого покрытия, как цементобетон, поможет значительно увеличить срок безремонтной эксплуатации новых трасс.

О перспективах развития дорожного строительства и готовности к выпуску специальных цементов мы беседуем с управляющим директором АО «Искитимцемент» Владимиром Скакуном.

—Владимир Петрович, дорогам с цементобетонным основанием быть?

—За ними будущее. В соответствии с федеральной «Стратегией развития отрасли строительных материалов до 2030 года» доля дорог с цементобетонным покрытием в общем количестве новых трасс в стране должна увеличиться до 50%. Это мировой тренд. В США и в Европе такие технологии применяются для строительства дорожных полотен всех классов — автотрасс, региональных, сельских дорог. По исследованиям специалистов отрасли, сегодня строительство цементобетонных дорог не дороже строительства дорог из асфальта, в частности потому, что растет стоимость битума.

—Какие меры для улучшения качества дорог принимаются представителями органов власти?

—Например, по итогам состоявшегося 11 февраля заседания Координационного совета по национальным проектам и народосбережению рекомендовано рассмотреть предложения Общественной палаты РФ по корректировке комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года и национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в части повышения безопасности на дорогах, снижения до минимума смертности в результате дорожно-­транспортных происшествий, развития транспортной инфраструктуры, модернизации и обновления городской среды, развития евразийских транспортных артерий, расширения всей магистральной инфраструктуры страны. Предлагается также дополнить документ целевыми показателями, в том числе характеризующими уровень удовлетворенности граждан качеством автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-­дорожной сети.

—Говорит ли это о том, что «Стратегия развития отрасли строительных материалов до 2030 года» может быть реализована?

—Необходимо совместными усилиями власти и бизнеса активизировать работу по реализации инициатив для внедрения современных технологий и развития дорожной индустрии цементобетонных покрытий.

Да, сегодня при возведении цементобетонных дорог возникает ряд объективных сложностей, но многие из них уже преодолены: растет квалификация проектировщиков, расширяются круг поставщиков оборудования и его ассортимент, есть положительный опыт подрядчиков, который перенимают другие участники рынка. Например, в ноябре 2020 года в Новосибирской области введен в эксплуатацию первый этап реконструкции трассы Р254 «Иртыш». Это самый протяженный объект дорожного строительства с цементобетонным покрытием в России. Представители компании-­застройщика отмечают более высокую прочность конструкции, длительный межремонтный срок эксплуатации, сравнительно меньший износ дороги и высокий уровень безопасности дорожного движения.

Необходимо учитывать положительный опыт дорожников и стремиться проектировать больше цементобетонных дорог, чтобы реализовать государственную стратегию.

—В советское время строительство автомагистралей с цементобетонным основанием шло хорошими темпами, но в 1980-х годах остановилось. Это было связано с дефицитом качественных цементов и отсутствием ГОСТа на дорожный цемент. Как обстоят дела сегодня?

—Сегодня цементные заводы есть практически во всех регионах России, при этом их мощности задействованы лишь наполовину. Цементная промышленность готова обеспечивать дорожное строительство необходимыми видами цемента.

Могу сказать, что не все дорожники готовы к освоению новых технологий и материалов, многие продолжают использовать для дорожных оснований портландцемент марки 500 нормированного состава и не меняют технологию. Но ситуация в отрасли требует гибкости: использование современных материалов позволяет оптимизировать сроки строительства дорог, повысить их долговечность, сократить затраты на эксплуатацию. Компании, которые подобрали компоненты, скорректировали технологический процесс и перешли на использование цементов, выпускаемых по новому ГОСТу, получили хорошие результаты.

В 2020 году мы начали выпускать специальный портландцемент для изготовления бетона оснований автомобильных дорог и укрепления грунтов (ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б ДО), перед началом строительного сезона 2021 года получили сертификат на портландцемент для бетона покрытий (ЦЕМ I 42,5 Н ДП). Оба вида цемента предназначены для дорожного строительства, соответствуют требованиям ГОСТ 33174–2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Цементы. Технические требования» и ГОСТ 30515–2013 «Цементы. Общие технические условия».

В настоящее время у нас есть несколько крупных потребителей цемента для дорожных оснований, продукция поставляется на строительство трассы Р256 «Чуйский тракт», а также автомобильных дорог в Алтайском крае и Казахстане.