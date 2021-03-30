Путин обсудил с Меркель и Макроном «Спутник V», Донбасс и Навального

Президент России Владимир Путин провел переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Основными темами беседы, прошедшей в режиме видеоконференции, стали ситуация на Донбассе, Ближнем Востоке, в Белоруссии, а также перспективы регистрации российской вакцины от COVID-19 в ЕС и суд над оппозиционером Алексеем Навальным.

«В связи с поднятым партнерами вопросом об А. Навальном были даны соответствующие разъяснения объективных обстоятельств дела»,— говорится в сообщении Кремля. Деталей разговора о политике не приводится. Как уточнил Елисейский дворец, президент Франции и канцлер ФРГ «обратили внимание президента Путина на положение господина Алексея Навального, на необходимость соблюдения его прав в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека и на сохранение его здоровья»,— говорится в сообщении.

Относительно продвижения российской вакцины от коронавируса на европейский рынок Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель заявили, что рассмотрение заявки на регистрацию препарата из РФ должно происходить на основе тех же норм, которые EMA использует в отношении любой другой вакцины.