75 миллионов человек составила в феврале 2021 года численность рабочей силы в возрасте 15–72 лет в РФ, сообщил Росстат. За год этот показатель вырос на 490 тыс. человек, за четыре года — сократился на 980 тыс. человек. Долгосрочный тренд на сокращение рабочей силы, напомним, обусловлен естественной убылью населения страны. Среди тех, кто относится к рабочей силе, в этом году 70,8 млн человек классифицировались как занятые и 4,2 млн человек — как безработные по критериям МОТ. Уровень занятости (отношение занятых к общей численности населения) в феврале этого года составил 58,6%.