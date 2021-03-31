Немытые платят дважды

Правительство РФ запретит водителям ездить с грязными или «умышленно скрытыми» номерами по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) и другим трассам, на которых применяется система безбарьерного проезда free flow. В отношении нарушителей будет применяться ряд санкций — от штрафа в 500 руб. до лишения прав. Проект постановления с новыми правилами для пользователей и эксплуатантов платных трасс подготовлен в Минтрансе. Для контроля, по данным “Ъ”, планируются рейды ГИБДД на въездах на ЦКАД.

Минтранс разместил на regulation.gov.ru проект постановления правительства с новыми правилами «оказания услуг по организации проезда транспортных средств по платным автодорогам общего пользования федерального значения». Действующие правила (постановление №18 от 2010 года) будут отменены.

В документе впервые расшифровывается, что такое «предоплатная» и «постоплатная» системы оплаты проезда, дано нормативное определение транспондеру, а также системе «свободный поток» (free flow). Технология free flow, напомним, предполагает отказ от пунктов взимания платы со шлагбаумами — деньги за проезд списываются со счета автомобилиста автоматически. Система применяется только на ЦКАД, но вскоре может быть введена на М4 (об этом в 2020 году заявил вице-премьер Марат Хуснуллин) и, по неофициальным данным, на Западном скоростном диаметре в Санкт-Петербурге.

В рамках нового постановления автомобилистам запретят въезжать на free flow трассы на автомобилях с нечитаемыми, грязными или «умышленно скрытыми государственными регистрационными знаками». «Свободный поток», напомним, использует камеры для взимания платы и вынесения штрафов за неоплату (1,5–5 тыс. руб.). Нечитаемые номера уже сегодня являются нарушением положений ст. 12.2 КоАП, обращает внимание адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько. Пятисотрублевый штраф применяется за езду с покрытыми грязью или снегом знаками; штраф в 5 тыс. руб. или лишение прав — за езду без госзнаков либо если номер покрыт пленкой, скрывающей символы от камер. Зачем нужно дублировать это в постановлении, в материалах Минтранса не поясняется. На ЦКАД, по данным “Ъ”, будут проводиться спецмероприятия совместно с ГИБДД: инспекторы будут дежурить на въездах и оформлять постановления на нарушителей по ст. 12.2 КоАП.

Уточняются и другие права и обязанности пользователей платных дорог. По действующим нормам договор между оператором и въезжающим на трассу автовладельцем заключается автоматически — в момент, когда машина оказывается на магистрали, водитель оплатил проезд или приобрел (арендовал) транспондер. Новые правила уточняют: на транспондер надо будет еще положить деньги (сколько положить, не уточняется). В свою очередь, операторам платных дорог не надо будет «обеспечивать на каждом пункте взимания платы прием письменных претензий пользователей к качеству услуг», а также размещать на табло «информацию об изменении платы за проезд».

За 11 лет существования платных дорог в России технологии существенно продвинулись вперед, в законодательство нужно вносить корректировки, заявили “Ъ” в Северо-Западной концессионной компании (СЗКК; эксплуатирует головной участок трассы М11). «Ввод новых правил позволит упростить разрешение споров между операторами платных дорог и их пользователями на законодательном уровне»,— говорят в компании. Там обратили внимание, что по новым нормам оператор сможет не пропускать через пункты проезда пользователей, имеющих задолженность по оплате проезда. Новые правила вводятся в первую очередь для ЦКАД, но в перспективе «позволят повысить эффективность платных дорог, на которых только планируется использование free flow», отмечает директор по юридическим вопросам Центра развития цифровых платформ Андрей Рыбаков (компания группы «РТ-Инвест транспортные системы»).

Иван Буранов