Штрафы не угнались за ЦКАД

Система наказания нарушителей, не оплативших проезд по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД), выяснил “Ъ”, до сих пор не заработала. Для того чтобы впервые в России запустить на ЦКАД систему free flow, позволяющую отказаться от шлагбаумов, Госдума в конце прошлого года приняла поправки к КоАП с санкциями для «безбилетников». С 10 января Ространснадзор должен был рассылать автовладельцам «письма счастья», но у ведомства до сих пор нет на это прав. «Автодор» копит информацию о должниках: когда проблему урегулируют, штрафы направят автовладельцам. Юристы в этой связи напоминают, что привлекать к ответственности граждан спустя два месяца после нарушения запрещено КоАП.

Минтранс разместил на regulation.gov.ru проект постановления правительства, наделяющий Ространснадзор правом «контроля соблюдения требований по внесению платы за проезд по платным автодорогам». Речь идет об исполнении требований ст. 12.21.4 КоАП, вступившей в силу 10 января (для владельца легковой машины штраф за проезд без оплаты составляет 1,5 тыс. руб., для хозяев грузовиков и автобусов — 5 тыс. руб.). Эта норма, как выяснил “Ъ”, сих пор не применяется.

Поправки к КоАП, напомним, вводились для того, чтобы впервые в России запустить систему free flow на платных магистралях. Технология позволяет отказаться от шлагбаумов и без остановки машины списывать деньги с транспондеров, привязанных к личному счету автовладельца. Первой free flow трассой стала ЦКАД, платные участки которой (на севере и северо-востоке столичного региона) открыли для движения в ноябре и декабре прошлого года. Госдума не успела утвердить штрафы для нарушителей к запуску движения, хотя правительство внесло поправки в парламент в 2019 году. Законопроект приняли на одном из последних заседаний Госдумы в 2020 году, а 10 января 2021 года он вступил в силу.

С этого дня штрафы должен был выносить Ространснадзор — эта обязанность предусмотрена в ст. 23.36 КоАП. СМИ сообщали, что санкции начали применяться. Однако спустя два месяца из текста проекта постановления правительства стало ясно, что полномочия Ространснадзора до сих не закреплены в «положении о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта». «Штрафные постановления в настоящее время не формируются»,— подтвердили “Ъ” в Минтрансе. Знакомый с ситуацией источник говорит, что Ространснадзор поздно начал готовить документ, его долго согласовывали.

Информация о нарушителях КоАП аккумулируется в системе, пояснили “Ъ” в Минтрансе и госкомпании «Автодор». Задолженность формируется по госномеру машины, владелец которой не оплатил проезд. Госкомпания обещает дать доступ к базе должников Ространснадзору, как только у агентства появятся полномочия для привлечения тех к ответственности. Пользователю дают пять дней, чтобы оплатить проезд добровольно («Автодор» уже высылает предупреждения). В противном случае последует штраф, который, впрочем, будет отменен, если в течение 20 дней гражданин погасит долг.

Ни в «Автодоре», ни в Минтрансе не раскрывают данных о накопленной задолженности. Известно, что по ЦКАД-3 (участок между М11 и М7) долги копятся с 11 ноября, по ЦКАД-3–5 (участок между трассами М10 и М11) — с 28 декабря, по ЦКАД-4 (между М7 и М4) — с 12 января. По частично открытой ЦКАД-1 (между М4 и М2) проезд пока бесплатный. Стоимость проезда, напомним, варьируется от 2,5 до 5 руб. за 1 км. ЦКАД-5, совмещенная с «Малой бетонкой» (А107) на западе Подмосковья, останется бесплатной. С момента запуска платных участков с ноября по март «Автодор» зафиксировал 4,2 млн «трансакций» на трассе, то есть списаний средств с автомобиля, миновавшего рамку free flow с датчиками. Точный объем трафика госкомпания не раскрывает.

Пока решаются вопросы с полномочиями, истекает двухмесячный срок давности привлечения нарушителя к ответственности (ст. 4.5 КоАП), обращает внимание адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько. То есть, если предположить, что ведомство получит права уже сегодня, все не оплатившие проезд в ноябре декабре и частично в январе не могут быть оштрафованы. К ответственности можно привлечь только лиц, которые совершили нарушение 10 января и позже, независимо от того, с какого периода «Автодор» собирает сведения, считает адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова. Помимо этого, обращает внимание Сергей Радько, с момента нарушения у автомобиля мог смениться владелец: Ространснадзор должен получить у ГИБДД данные о собственнике в момент нарушения, но не факт, что этими данными МВД с ведомством поделится.

«Законотворческая практика имеет прецеденты поспешного принятия законов, но случаи, когда не была обеспечена возможность применения мер принуждения в административном законодательстве, редки»,— замечает партнер юридической группы «Гречкин и партнеры» Тимур Алиев. Он заметил, что, если нарушение не влечет за собой наказания, граждане такие нормы права считают «рекомендацией к поведению».

На фоне неработающей, по сути, системы контроля сама кольцевая дорога все еще достраивается. Решение об открытии участков в конце 2020 года, напомним, было во многом политическим, поскольку ранее правительство пообещало запустить движение именно к Новому году. На некоторых участках еще нет освещения, не оборудованы стоянки. Также на ЦКАД не хватает развязок с магистралями, например с Можайским шоссе, для строительства которых готовятся проекты и ищется финансирование.

Иван Буранов