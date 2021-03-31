Стройся в дорогу

Пермскую мэрию покинул Анатолий Дашкевич, курировавший ключевые городские отрас­ли — дорожное строительство и транспорт. Его уход выглядит неожиданным: несколько месяцев назад его бывший соратник Андрей Алякринский возглавил минтранс края, а региональные власти сами поручили ему решать вопросы транспортной реформы в Перми. Однако, как выяснил „Ъ-Прикамье“, контракт не был продлен по инициативе вступившего 30 марта в полномочия главы Перми Алексея Демкина, начавшего, таким образом, формирование собственной команды. Ключевым игроком ее вскоре может стать бизнесмен Эдуард Хайруллин, которому в подчинение могут перейти финансы и экономика города.



Как стало известно „Ъ-Прикамье“, вечером 29 марта избранный главой города Алексей Демкин провел серию встреч со всеми заместителями, у которых на следующий день истекали срочные контракты. По итогам консультаций всем замам было обещано продление контракта до 1 октября, исключение составил Анатолий Дашкевич, начальник департамента дорог и благоустройства, его контракт не был продлен.

Утром 30 марта пресс-служба мэрии сообщила об уходе чиновника, по официальным данным, из-за его решения оставить муниципальную службу. Источник „Ъ-Прикамье“ в мэрии уточнил, что господин Дашкевич «решил сосредоточиться на новом участке работы», но не в пермской мэрии. И.о. замглавы назначен Сергей Красильников, заместитель начальника департамента дорог и благоустройства администрации Перми.

В то же время, собеседник, знакомый с позицией уволившегося чиновника, утверждает, что экс-замглавы не покидал пост добровольно.

Господин Дашкевич считается одним из старожилов администрации. С 2004 года он возглавлял городское управление внешнего благоустройства. Этот пост он покинул в 2007 году с подачи бывшего губернатора Олега Чиркунова, но в 2012 году вернулся на дорожное хозяйство города. Почти девять лет он курировал не только дорожные стройки и ремонт, но и транспорт. Работал под началом пяти мэров, демонстрируя мастерство политической выживаемости. При этом городское дорожное хозяйство было одной из самых критикуемых депутатами отраслей. Они даже создали временную комиссию по дорогам и благоустройству, по итогам работы которой ее глава, влиятельный депутат Владимир Плотников регулярно устраивал разносы Анатолию Дашкевичу на пленарных заседаниях думы.

Тем не менее, уход господина Дашкевича кажется неожиданным, особенно на фоне отношения к нему нового краевого руководства. Напомним, по поручению краевых властей, в конце 2020 года кураторство транс­портной отрасли в мэрии перешло от Людмилы Гаджиевой к господину Дашкевичу. В ноябре краевой минтранс возглавил бывший соратник господина Дашкевича по «Пермавтодору» Андрей Алякринский, а в ведомство перешла целая группа бывших сотрудников мэрии из сферы благоустройства.

О причинах ухода влиятельного чиновника вчера источники „Ъ-Прикамье“ высказывали разные предположения, основное — личное решение главы города. Собеседник в думе не поддержал версию, что на увольнении чиновника могли настаивать члены временной комиссии по дорогам.

По информации „Ъ-Прикамье“, какое-то время возглавлять департамент дорог и благоустройства продолжит Сергей Красильников. Пермские СМИ прочат на этот пост депутата гордумы Александра Филиппова, но больше вероятен его выход на освобождающуюся должность главы Кировского района.

По данным „Ъ-Прикамье“, после 1 октября кадровая «настройка» пермской мэрии может продолжиться. В «зоне риска» несколько заместителей и глав районов.

Как сообщал „Ъ-Прикамье“, в мэрию может трудоустроиться председатель совета директоров Краснокамского завода металлосетки Эдуард Хайруллин, вышедший в финал выборов главы Перми. По словам одного из источников, Алексей Демкин уже с ним встретился и сделал предложение стать замом. Его функционал не определен, как утверждает собеседник. Предположительно, господин Хайруллин может претендовать на кураторство финансового и экономического блока, и в этом случае он получит статус первого зама. Функционал нынешнего и.о. первого замглавы Виктора Агеева может быть изменен: ему останутся капстроительство и экологические вопросы. Финансовый замглавы Вера Титяпкина, может быть, останется только руководителем профильного департамента.

Политический консультант Людмила Ознобишина связывает уход Анатолия Дашкевича с тем, что он не является стопроцентным членом команды Алексея Демкина. «Новый глава города формирует собственную команду, подбирает ответственных за ключевые, бюджетоемкие направления. Поэтому решение предсказуемое и понятное»,— считает эксперт.

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Пермской думе Вероника Куликова отмечает, что «Анатолия Дашкевича нельзя назвать неграмотным руководителем». «Однако блок, который он курировал, довольно непростой и всегда вызывал много вопросов. Кроме того, недавно в зону его ответственности добавилась проблемная транспортная отрасль, где назрели серьезные управленческие и кадровые решения»,— считает депутат.

Депутат Пермской думы от ЛДПР, политтехнолог Сергей Ильин полагает, что Анатолий Дашкевич может трудоустроиться на госслужбу или в бизнес. «Уверен, что Анатолий Вячеславович уходит ненадолго»,— отмечает депутат.

Вячеслав Суханов, Константин Кадочников