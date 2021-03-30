Таджикистан возглавил борьбу за мир

В Душанбе во вторник прошла конференция «Сердце Азии — Стамбульский процесс», главной темой которой стали региональное сотрудничество и восстановление Афганистана после ожидаемого завершения конфликта в этой республике. В форуме приняли участие представители 14 стран региона, в том числе России в лице главы МИД РФ Сергея Лаврова, записавшего видеообращение к участникам, и приехавшей в Душанбе российской делегации. Участники форума сошлись во мнении, что ситуация в Афганистане остается тревожной, но что с этим делать, не решили.

Конференция «Сердце Азии — Стамбульский процесс» стала важным имиджевым мероприятием для Таджикистана и редкой возможностью одновременно собрать в Душанбе столько иностранных гостей. Главным из них стал президент Афганистана Ашраф Гани, который в ходе форума напоминал, что «афганцы были лишены права на мир в течение 42 лет», и призывал международное сообщество «содействовать межафганскому диалогу». Остальные страны-участницы были представлены на уровне министров иностранных дел и ниже. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов присутствовал в Душанбе лично, а глава МИДа Сергей Лавров выступил с видеообращением.

«Стамбульский процесс» — это формат, созданный в 2011 году по инициативе Турции и Афганистана. Его участники — Афганистан, Азербайджан, Китай, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Россия, Саудовская Аравия, Таджикистан, Турция, Туркмения и ОАЭ. Цели формата — содействие стабильности в регионе и вовлечение Афганистана в систему экономических связей.

«Афганистан проходит через непростой этап своего развития,— констатировал в видеообращении Сергей Лавров.— Военно-политическая обстановка в этой стране остается по-прежнему весьма тревожной». Впрочем, определенные успехи, по словам российского министра, все же есть. «18 марта этого года мы провели в Москве очередной раунд консультаций в рамках расширенной "тройки" с участием России, Китая, США и Пакистана, а также представителей властей ИРА (Исламской республики Афганистан.— “Ъ”), афганских политических деятелей, движения талибов и почетных гостей из Катара и Турции,— напомнил он.— Исходим из того, что состоявшаяся между афганскими делегациями дискуссия придала дополнительный импульс переговорному процессу в Дохе».

В свою очередь, Замир Кабулов дал понять: в Москве опасаются дестабилизации ситуации в Афганистане, которая практически неизбежна, если США и их союзники по НАТО не выведут свои войска до 1 мая.

«Какие будут последствия, пока неизвестно, но уже есть предварительная реакция (запрещенного в РФ движения "Талибан".— “Ъ”) на заявление (президента США.— “Ъ”) Джо Байдена. Жесткое предупреждение, что (отказ от вывода войск в срок.— “Ъ”) прямо нарушает дохийские соглашения с США, со всеми вытекающими последствиями»,— сказал он агентству «РИА Новости» в кулуарах конференции. Напомним, в Вашингтоне открыто признают, что, скорее всего, не смогут вывести войска до 1 мая по «тактическим причинам».

Хозяин площадки президент Таджикистана Эмомали Рахмон стремился продемонстрировать, что мероприятие в Душанбе может ощутимо повлиять на афганское урегулирование. «Таджикистан полностью и всесторонне поддерживает реализацию всеобъемлющей международной стратегии по обеспечению стабильности и восстановлению мира в Афганистане»,— заявил он, выразив уверенность в том, что конференция станет новым шагом на пути к решению проблем республики.

Накануне мероприятия Эмомали Рахмон провел отдельную встречу с Ашрафом Гани. Лидеры подписали декларацию о сотрудничестве, а также договорились об увеличении поставок электричества из Таджикистана в Афганистан. Этот шаг следует рассматривать в рамках большого проекта CASA-1000, интерес к которому проявляла в том числе и Россия. «Считаем важной реализацию проекта CASA-1000, который предусматривает передачу электроэнергии из Таджикистана и Киргизии в Пакистан через территорию Афганистана»,— заявил Эмомали Рахмон, также отметив значимость «строительства высоковольтной линии электропередачи» из таджикского Рогуна в афганский Пули-Хумри.

А вот о политических итогах конференции ничего конкретного и не было сказано. В итоговой декларации говорится лишь о «необходимости дальнейшего развития регионального сотрудничества как эффективного способа противостояния общим вызовам и укрепления безопасности и стабильности в Афганистане».

Впрочем, от таких имиджевых мероприятий конкретных результатов ожидать и не приходится. Сергей Лавров и ранее неоднократно участвовал в мероприятиях по линии «Стамбульского процесса», в том числе и лично, но скорее из уважения к странам, где проходили эти мероприятия, а также потому, что Россия старается всячески содействовать афганскому урегулированию. Это в полной мере относится и к встрече в Таджикистане, которую в сравнении с внутриафганскими переговорами в Дохе, Москве и Стамбуле можно назвать дежурной.

Кирилл Кривошеев, Елена Черненко