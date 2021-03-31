Европланировки набирают популярность Спрос на квартиры евроформата вырос на 10 процентных пунктов за пять лет

По подсчетам Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», число покупателей, выбирающих квартиры евроформата с кухнями-гостиными, выросло на 10 процентных пунктов за последние пять лет.







Среди покупателей, приобретающих квартиры с одной или двумя комнатами, треть сегодня предпочитает европланировки. Из тех, кто выбирает многокомнатные квартиры, 25% в итоге покупают жилье с кухнями-гостиными, хотя пять лет назад доля квартир евроформата составляла лишь 15% от всех купленных многокомнатных квартир.

Большой выбор европланировок представлен в объектах Setl Group. В жилом комплексе «Стрижи в Невском 2», вышедшем в продажу в феврале этого года, можно выбрать двух- и трехкомнатные квартиры евроформата. Дополнительно расширить и зонировать пространство позволяют просторные лоджии, примыкающие к кухне-гостиной.

Изменение структуры спроса на разные форматы квартир отражает общую тенденцию к рационализации и разнообразию планировочных решений. «Помимо стандартных планировок, застройщики в своих проектах предусматривают некоторое количество нетиповых решений — квартиры с круговыми планировками, кабинетами, саунами, прачечными, ванными комнатами с окном. В квартирах с тремя и более комнатами зачастую проектируются мастер-спальни с собственной ванной комнатой», — отметила руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева.

ЖК «Стрижи в Невском 2»: г. Санкт-Петербург, ул. Фарфоровская, кад. номер ЗУ 78:12:0007125:235. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Сэтл Сити». Проектная декларация на сайте ЕИСЖС (наш.дом.рф). Характеристики передаваемой квартиры указаны в договоре с застройщиком. С проектной документацией можно ознакомиться в установленном законом порядке. Подробности предложения по телефону +7 (812) 33-555-55.

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