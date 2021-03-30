Pfizer и BioNTech повысили планы производства вакцины от COVID-19 до 2,5 млрд доз

Немецкая биотехнологическая компания BioNTech, которая совместно с американской Pfizer разработала и производит одну из самых популярных в мире вакцин от COVID-19, сообщила, что по итогам текущего года планируется выпустить 2,5 млрд доз вакцины. Ранее компании сообщали о планах производства 2 млрд доз.

Сообщается, что увеличение производства произойдет благодаря оптимизации операций, а также недавнему включению в процесс предприятия BioNTech в немецком Марбурге. В октябре BioNTech приобрела это предприятие, а 26 марта европейские регуляторы одобрили производство вакцины от COVID-19 на нем. Компания сообщает, что при выходе на полную мощность марбургское предприятие станет одной из крупнейших в мире производственных площадок по выпуску вакцин с годовым объемом в 1 млрд доз. Отмечается, что первые партии вакцины с этого предприятия будут отправлены конечным потребителям во второй половине апреля.

Евгений Хвостик