Сотрудникам «Майкопской ТЭЦ» выплатили 10 млн рублей долга по зарплате

ООО «Майкопская ТЭЦ» после вмешательства прокуратуры выплатило своим работникам долг по зарплате на общую сумму более 10 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

В ходе проверки выяснилось, что предприятие имеет задолженность по заработной плате перед 156 сотрудниками. По факту выявленных нарушений прокуратура внесла представление в адрес юрлица и его руководителя. Сейчас долг выплачен, предприятие и генеральный директор оштрафованы по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права) и ч. 1 ст. 13.19 КоАП РФ (непредоставление первичных статистических данных).

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Майкопская ТЭЦ» зарегистрировано в 2010 году. Размер уставного капитала – 40 тыс. руб., им владеют Вячеслав и Марина Джамирзе и Бачир Хут, генеральный директор – Игорь Лунев. В 2019 году выручка предприятия составила 817,7 млн руб., чистый убыток – 75,2 млн руб.

Как писал “Ъ-Кубань”, ранее в Адыгее было возбуждено уголовное дело в отношении экс-главы Кировского сельского поселения Майкопского района, его подозревают в фиктивной выплате зарплаты водителю администрации.

Виктория Колганова