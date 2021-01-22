В Адыгее экс-главу поселения подозревают в фиктивной выплате зарплаты

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении экс-главы Кировского сельского поселения Майкопского района Адыгеи, подозреваемого в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления республики.

По данным следствия, в январе 2019 года подозреваемый утвердил табель учета рабочего времени, согласно которому водителю администрации муниципалитета выплатили зарплату в размере 9 тыс. руб. за якобы выполненную с 12 января по 1 февраля 2019 года работу. Следователи утверждают, что глава поселения имел корыстную заинтересованность и действовал в интересах другого лица, так как фактически работников своих обязанностей не исполнял и на рабочем месте не появлялся.

Уголовное дело в отношении экс-чиновника возбудили по ч.2 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). В настоящее время его расследование продолжается.

По данным «СПАРК-Интерфакс», главой Кировского сельского поселения с октября 2018 по декабрь 2019 года был Владимир Маркарян.

Алексей Белянин