Не нано печалиться

«Роснано» взыскало более 700 млн руб. со своей портфельной компании «НЭВЗ-керамикс», управляющей заводом нанокерамики в Новосибирске. Для погашения долга решением суда предусмотрена продажа трех зданий завода с земельными участками на публичных торгах. Совладельцы компании говорят о планах обжаловать это решение и заключить мировое соглашение с «Роснано», а сам судебный процесс называют вынужденной мерой для вывода компании из кризиса. Аналитики считают, что продажа имущества завода может привести к потере ценного актива, учитывая, что продукция «НЭВЗ-керамикс» пока является эксклюзивной в России.



Арбитражный суд Новосибирской области вынес решение о взыскании с завода нанокерамики «НЭВЗ-керамикс» 706,9 млн руб. в пользу «Роснано». Сумма, согласно материалам дела, сложилась из 382,6 млн руб. основного долга, 253,2 млн руб. процентов за пользование займом, неустойки в размере 70,9 млн руб., а также судебных расходов по уплате госпошлины — 197,3 тыс. руб. Для взыскания этой задолженности суд вынес решение о продаже имущества завода. После вступления судебного акта в законную силу на публичные торги должны быть выставлены: семиэтажный корпус полупроводниковых приборов (14,3 тыс. кв. м, начальная цена — 160,5 млн руб.), четырехэтажное производственно-складское здание (8,2 тыс. кв. м, 94,8 млн руб.), двух­этажный литейный корпус (1,7 тыс. кв. м, 23 млн руб.) и два земельных участка под ними общей площадью 25,2 тыс. кв. м (в сумме на 51,7 млн руб.).

«НЭВЗ-керамикс» производит наноструктурированную керамику для медицины, энергетики, радиоэлектроники, машиностроения. Компания на 40% принадлежит «Роснано» и на 60% — новосибирскому ПАО Холдинговая компания «НЭВЗ-союз» (выпускает изделия для электроники и электротехники). По итогам 2019 года, по данным «СПАРК-Интерфакс», «НЭВЗ-керамикс» получила выручку в размере 253,9 млн руб. и убыток — 196,7 млн руб. (в 2018 году чистая прибыль — 2,7 млн руб.). В отчете компании за 2019 год сообщалось о снижении объема реализации бронекерамики более чем в полтора раза (до 66 млн руб.), керамических подложек и изоляторов — на 26% (до 156,3 млн руб.). Летом 2019 года ФНС потребовала в суде банкротства «НЭВЗ-керамикс» из-за долга 49,9 млн руб., после чего предприятие погасило задолженность. В июне 2020 года банкротами признаны две дочерние компании завода: ООО «НЭВЗ-н» и ООО «Керамик инжиниринг».

Решение новосибирского арбитражного суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Совладелец ХК «НЭВЗ-союз» Олег Медведко заверил „Ъ-Сибирь“, что у сторон нет намерения распродать имущество завода, и они совместно ищут способ вывода его из кризиса. «Работаем по формированию мирового соглашения с „Роснано“, рассматривается к утверждению сценарий развития предприятия. Никто ничего продавать не будет. Это была не более чем вынужденная мера для защиты предприятия»,— сказал он, не уточнив параметры готовящегося мирового соглашения.

В «Роснано» комментировать результаты судебного разбирательства и возможность заключения мирового соглашения отказались.

Изначально исковые требования к «НЭВЗ-керамикс» и другим предприятиям ХК «НЭВЗ-союз» предъявил банк «Акцепт». Он требовал солидарно взыскать с компаний долг по кредиту на сумму около 110,8 млн руб. Банк требовал обратить взыскание на имущество завода. Позже «Роснано» вступило в дело с собственными требования к «НЭВЗ-керамикс», а после «урегулирования финансовых вопросов» с «Акцептом» ХК «НЭВЗ-союз» стало его процессуальным правопреемником. По словам Олега Медведко, «НЭВЗ-союз» как поручитель по кредиту«выделил средства на погашение долгов предприятий холдинга перед банком „Акцепт“, который после этого отказался от исковых требований».

Юрист Forward Legal Арпине Пирумян обратила внимание, что суд одновременно рассматривал требования банка «Акцепт» о взыскании долга по кредитным договорам и требования «Роснано» о взыскании долга по договору займа в связи с тем, что «НЭВЗ-керамикс» предоставил им одни и те же активы в залог. По словам юриста, за счет продажи имущества «НЭВЗ-керамикс» в первую очередь должны погашаться требования «Роснано» как изначально обеспеченные залогом, а затем ХК «НЭВЗ-союз», которая выкупила права требования у банка «Акцепт». Хотя решение суда дает возможность продажи заложенного имущества, это не означает, что «Рос­нано» обязательно пойдет по этому пути: «Вполне возможно, что имущество останется внутри группы»,— не исключает адвокат коллегии адвокатов «Делькредере» Никита Петреев.

Главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов отмечает, что часть продукции «НЭВЗ-керамикс» пока является эксклюзивной в России, например, биокерамика для эндопротезов тазобедренного сустава, на развитие производства и сбыта которой собственниками завода делалась большая ставка: «В конце 2019 года произошла неприятная ситуация: на это изделие было отменено регистрационное удостоверение, что на время парализовало работу. Если учесть, что в 2020 году в целом бизнес-процессы были нарушены из-за пандемии, можно предположить, что ситуация с отсутствием возможности полностью реализовать продукцию, а также плохие финансовые результаты 2019 года могли создать трудности для обслуживания долговых обязательств». Вполне вероятно, что из-за пандемии спрос на часть продукции «НЭВЗ-керамикс» мог упасть, а для восстановления требуется время, полагает он. По его словам, продажа земельного участка и завода будет потерей ценного актива. Господин Антонов отмечает, что реализовать производства, которые осуществлялись «НЭВЗ-керамикс», можно было бы на мощностях «Вириала» (занимается разработкой и производством изделий из твердых сплавов и керамики), связанного с «Роснано», но это потребует больших финансовых вложений.

Независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев считает, что если до продажи завода все-таки дойдет, то земельный участок под ним будет востребован для жилищного строительства. Стоимость 2,5 га земли в этом районе Красного проспекта, по его данным, начинается от 200 млн руб. Господин Николаев напомнил, что пару лет назад группа компаний «Расцветай» приобрела неподалеку от производства «НЭВЗ-керамикс» около 9 га за 1,4 млрд руб. В то же время аналитик добавил, что участок «НЭВЗ-керамикс» при продаже окажется в высококонкурентной среде — поблизости строятся сразу несколько жилых комплексов.

Дарья Решетникова