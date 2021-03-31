Тянем-ипотянем, вытянуть не можем

В 2021 году выдача ипотеки начнет замедляться, считают участники рынка. Эксперты ожидают ухудшения качества ипотечных ссуд, поскольку спрос на них снижается, а долговая нагрузка россиян растет. В итоге проблемными могут стать не только реструктурированные кредиты, но и вновь выданные. И если в первой половине года объем просроченной задолженности вырастет на 8–10%, полагают в рейтинговом агентстве «Эксперт РА», то во второй — на 12–15%.

После рекордных выдач ипотеки в 2020 году банкиров ждет усиление роста просроченной задолженности. «В результате масштабных программ реструктуризаций вызовы по управлению качеством ипотечного портфеля, связанные со снижением платежеспособности населения в условиях пандемии и ее последствий, почти в полной мере перенесены на 2021 год»,— следует из обзора «Эксперта РА» (есть в распоряжении “Ъ”).

В 2021 году нового рекорда на ипотечном рынке аналитики не ждут.

Объем выдач может замедлиться с 4,3 трлн руб. в 2020 году до 3,6–3,8 трлн руб. при условии завершения льготной ипотеки под 6,5% в срок и 4–4,1 трлн руб. при ее продлении в том же виде, указывают в «Эксперте РА».

По оценкам аналитиков агентства, если в первом полугодии темпы ухудшения качества портфеля «с высокой вероятностью» будут сопоставимы с уровнем прошлого года (8–10-процентный прирост просрочки), то во втором полугодии «возможно более активное ее увеличение (на 12–15%) в связи с реализацией рисков по реструктурированным на фоне пандемии ссудам и окончанием послаблений Банка России по оценке качества розничных ссуд».

По данным ЦБ на начало марта, общий объем задолженности по ипотеке составил 9,5 трлн руб., из них просрочены 71,65 млрд руб.

По прогнозам младшего директора по банковским рейтингам «Эксперта РА» Екатерины Щурихиной, на конец 2021 года объем просрочки может достигнуть 90 млрд руб. Впрочем, опрошенные “Ъ” банкиры рассчитывают сохранить качество ипотеки.

Ухудшения качества ипотечных ссуд в этом году ожидают и другие эксперты. «Отчасти за счет того, что определенная часть реструктурированных кредитов станет проблемной»,— поясняет аналитик Moody’s Мария Малюкова. Основная причина — ухудшение способности обслуживания долга на фоне роста безработицы и продолжающееся падение доходов россиян. Реструктурированные ипотечные кредиты, по оценке Moody`s, составляют 3% портфеля. «Вероятно, что в итоге около 30–50% объема реструктурированных ссуд перейдут в категорию проблемных (около 82–137 млрд руб.)»,— отмечает госпожа Малюкова.

Однако на фоне продолжения роста ипотечного портфеля увеличение доли проблемных ссуд будет сглажено, уточняет Мария Малюкова. «Через какое-то время возможно вызревание и по портфелю вновь выданных ссуд, в особенности если банки активно наращивали портфель и снижали стандарты андеррайтинга (анализ уровня платежеспособности клиента.— “Ъ”)»,— добавляет эксперт.

Увеличение доли просроченной задолженности — это издержки роста, считает главный экономист «ПФ Капитала» Евгений Надоршин.

«Ипотечные кредиты выдавались очень активно, поэтому те кредиты, которые ранее вызревали в просрочку, не были заметны,— поясняет он.— Замедление роста выдач, которое произойдет в 2021 году, приведет к тому, что доля просроченной задолженности станет более значимой».

Интерес к ипотеке уже стал снижаться, в 2021 году ажиотаж должен начать спадать, говорит господин Надоршин. По его словам, к этому есть ряд предпосылок. «У россиян к этому моменту остается все меньше сбережений для первого взноса на покупку жилья,— перечисляет он.— Ипотеку в 2020 году брали активно — это должно было "съесть" значительную часть средств потенциальных ипотечных заемщиков с достаточными по суммам ликвидными сбережениями, помимо этого значительная часть ликвидных сбережений активно перемещалась клиентами на фондовый рынок, что сократило и базу возможных заемщиков на 2021 год». Те, кто потенциально рассматривал покупку недвижимости в инвестиционных целях, полагает Евгений Надоршин, в итоге выбрали другой способ заработать.

Ольга Шерункова