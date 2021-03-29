Ставки по ипотеке пустятся вплавь

Российские банки будут активнее продвигать ипотеку с плавающей ставкой — продукт сейчас непопулярный, но интересный для банков. На фоне роста ставок кредитным организациям придется справляться с возросшим процентным риском, указали в ЦБ. Однако эксперты сомневаются, что такая ипотека станет массовой на фоне высоких рисков для заемщика и грядущего ужесточения регулирования.

Ипотека с плавающей ставкой интересна российским банкам, заявила в конце прошлой недели директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. Но необходимо понять, как сделать так, «чтобы процентные риски не трансформировались в кредитные риски для клиента», уточнила она. Как правило, ставка по таким кредитам привязана к рыночным индикаторам, например ключевой ставке ЦБ или индексу MosPrime.

В марте президент России Владимир Путин поручил в срок до 15 июля правительству и ЦБ проработать изменения, которые позволят регулировать плавающие ставки по кредитам населению. Сейчас плавающие ставки разрешены в полном объеме. Однако доля плавающей ипотеки в совокупном портфеле, по данным ЦБ, меньше 0,1%.

Сами банки не спешат подтверждать интерес к ипотеке с плавающей ставкой. «Такие продукты непопулярны и не востребованы заемщиками, особенно в России»,— отмечает председатель правления Абсолют-банка Татьяна Ушкова. ПСБ, Росбанк и Райффайзенбанк не выдают такую ипотеку и не планируют вводить плавающие ставки. В Сбербанке (крупнейший игрок на ипотечном рынке) отказались от комментариев. «По аналогии с рынком сбережений,— отмечают в ВТБ,— такой продукт мог бы быть уместным только для определенных групп заемщиков, которые берут кредиты на значительные суммы».

У Росбанка есть опыт использования плавающей ставки, привязанной к MosPrime Rate. «Однако среди клиентов программа не пользовалась спросом из-за волатильности ставки в средне- и долгосрочных периодах»,— уточнили в банке. Рассматривает возможность введения ипотеки с плавающей ставкой банк «Санкт-Петербург». Там утверждают, что «переменная ставка обсуждается многими игроками ипотечного кредитования и банк следит за трендом рынка». В опубликованном в начале месяца консультативном докладе ЦБ утверждал, что в ближайшее время ипотеку с плавающими ставками планируют развивать «ряд крупных банков».

«Ипотека с плавающей ставкой действительно будет банками предлагаться и продвигаться с учетом того, что управление процентным риском в условиях ожидания дальнейшего повышения ставок на рынке становится одной из первоочередных задач»,— полагает руководитель группы по предоставлению услуг финансовому сектору в странах СНГ EY Геннадий Шинин.

По мнению ведущего юриста ФБК Legal Елизаветы Капустиной, этот инструмент «способен приобрести большую популярность среди банков». Ипотека с плавающими ставками позволит предлагать более льготные в начале срока кредита ставки, следовательно, на нее может повыситься спрос или он будет создан искусственно через навязывание такого кредита, поясняет госпожа Капустина.

Однако «это довольно опасный продукт в случае его массового внедрения», предупреждает господин Шинин: «Перенос процентного риска на физических лиц может привести к трансформации его в повышенный кредитный риск для банка». Эксперт приводит аналогию с историей про валютную ипотеку, «когда ее привлекательность в виде более низких процентных ставок по сравнению с рублевой ипотекой была в один день уничтожена резким ростом курса валюты и в итоге трансформировалась в проблемы как для заемщиков, так и для банков».

Несмотря на то что «при оживлении экономики в отсутствие форс-мажорных факторов граждане смогут более или менее точно прогнозировать свои доходы», а значит, может произойти рост выдачи таких кредитов, добавляет Елизавета Капустина, их процент не достигнет существенных значений в портфеле банков.

Ольга Шерункова