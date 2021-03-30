Замглавы «Роснано» Удальцов может покинуть компанию

По данным “Ъ”, заместитель председателя правления, руководитель инвестиционного дивизиона «венчурный капитал» «Роснано» Юрий Удальцов в скором времени может покинуть компанию. При этом, как утверждают источники “Ъ” на энергорынке, господин Удальцов сохранит за собой пост председателя набсовета «Совета рынка» (регулятор энергорынков).

Господин Удальцов пришел в «Роснано» в 2009 году, вскоре после расформирования РАО «ЕЭС России», где он отвечал за концепцию реформирования энергетики и создания свободного рынка электроэнергии. Юрий Удальцов является соратником экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса, ушедшего в отставку в декабре и назначенного спецпредставителем президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

В «Роснано» информацию об уходе господина Удальцова из компании не подтверждают, в «Совете рынка» от комментариев отказались.

После проведения реформы РАО ЕЭС «Совет рынка» взял на себя функции регулятора рынка электроэнергии. В частности, ассоциация принимает решения о присвоении или лишении статуса субъекта оптового энергорынка, разрабатывает договоры о присоединении к торговой системе оптового рынка, разрешает споры между участниками, определяет правила работы на оптовом и розничном рынках, контролирует соблюдение правил и регламентов оптового энергорынка.

Татьяна Дятел