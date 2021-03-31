Начпроду подсчитали пайки

Ростовский гарнизонный военный суд признал виновным бывшего начальника продовольственной службы управления ресурсного обеспечения Центрального военного округа (ЦВО) полковника в отставке Дениса Зорина в масштабных махинациях с продовольствием для военнослужащих, проходивших службу в армянском Гюмри. По данным следствия, офицер и его сообщники завысили стоимость более чем 1,5 млн пайков на общую сумму почти 0,5 млрд руб. Денис Зорин получил восемь лет колонии, суд лишил его звания и наград. Ранее приговор по этому делу уже выносился, и он также был обвинительным, но позже апелляционная инстанция его отменила из-за неточностей в формулировках.



Полковник в отставке Денис Зорин, как сообщили в Следственном комитете России, обвинялся в особо крупном мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 285 УК РФ). Как установили следствие и суд, в октябре 2011 года офицер Зорин был назначен на должность заместителя начальника продовольственной службы — начальника отдела планирования и обеспечения управления ресурсного обеспечения Южного военного округа. Спустя два года его перевели на новое место службы, а его место занял подполковник Роман Сомонов.

По материалам дела, в декабре 2011 года для организации питания военнослужащих на период 2012–2014 годов Минобороны России заключило с АО «Военторг» госконтракт на питание военнослужащих, к реализации которого было привлечено ООО «Коллектив-Сервис».

С января 2012 года по март 2014-го начальник продовольственной службы российской 102-й военной базы, дислоцированной в армянском Гюмри, Владимир Фирсов, говорится в деле, сначала вместе с Денисом Зориным, а затем с Романом Сомоновым вносил в ежемесячные акты сдачи-приема услуг по организации питания военнослужащих, оказанных ООО «Коллектив-Сервис», а также в ежеквартальные отчеты, направляемые в продовольственную службу управления (ресурсного обеспечения) ЮВО, завышенные сведения о количестве выданных военнослужащим на руки продовольственных пайков. По оценкам экспертов, данные были завышены более чем на 1,6 млн суточных пайков, общая стоимость которых превышает 471,6 млн руб.

В свою очередь, офицеры Зорин и Сомонов, отвечавшие за учет и отчетность по продовольствию, скрывали эти приписки от руководства тыла ЮВО и продовольственного управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны России. В итоге несуществующие пайки оплачивались. По данным следствия, за это Фирсов получил от представителя ООО «Коллектив-Сервис» в общей сложности около 90 млн руб., из которых не менее 44,5 млн руб. передал Зорину и 2,5 млн руб. — Сомонову. Материалы в отношении генерального директора ООО «Коллектив-Сервис» и его заместителя, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу»), выделены в отдельное производство.

В ходе предварительного следствия Денис Зорин признал свою вину. По ходу следствия его уволили в запас.

Отметим, что в апреле 2018 года военный суд уже выносил приговор офицерам Зорину и Сомонову. Тогда они получили 11 и 9 лет колонии соответственно. Однако тем же летом Южный окружной военный суд посчитал, что в приговоре есть нестыковки (в частности, из квалификации обвинения выпала формулировка «по предварительному сговору»), и приговор отменил. На этот раз Денису Зорину было назначено наказание в виде восьми лет колонии с последующим лишением права занимать определенные должности на государственной службе сроком на два с половиной года. Кроме того, суд лишил его звания полковника запаса и награды — медали Жукова. Также суд удовлетворил гражданский иск к Зорину на 277,8 млн руб. в солидарном порядке с Фирсовым, а также постановил взыскать свыше 193,8 млн руб. в солидарном порядке с Фирсова и Сомонова.

Владимиру Фирсову и Роману Сомонову приговоры также уже вынесены. Оба признаны виновными в особо крупном мошенничестве, при этом Фирсов — в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ), а Сомонов — в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Суд назначил Фирсову и Сомонову наказание в виде лишения свободы на срок семь и пять лет соответственно, лишив их воинских званий и оштрафовав. Кроме того, суд постановил взыскать с Фирсова и Сомонова в солидарном порядке свыше 193,8 млн руб. в счет возмещения ущерба, причиненного военному ведомству.

Александр Александров