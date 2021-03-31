Четыре полосы развития

Руководство Челябинской области в рамках дней региона в Совете федерации выступило с предложением ускорить финансирование и ход работ по реконструкции трассы М-5 «Урал» в горнозаводской зоне Южного Урала. По словам губернатора Алексея Текслера, расширение этой важнейшей для области дороги до четырех полос не только обеспечит безопасность движения на ней, но и даст мощный толчок к развитию рекреационной отрасли и всей региональной экономики. Отсутствие в этой зоне трассы с хорошей пропускной способностью ощущает на себе и соседний Башкортостан. Эксперты отмечают, что трасса важна для всей страны, и добавляют, что расширить ее нужно было много лет назад.



В рамках дней Челябинской области в Совете федерации на заседании комитета верхней палаты парламента по экономической политике руководство Челябинской области инициировало обсуждение вопроса развития транспортной инфраструктуры Южного Урала. В частности, речь шла о расширении с двух до четырех полос участка трассы М-5 «Урал» в горнозаводской зоне.

Глава региона Алексей Текслер подтвердил ключевое значение этого вопроса для развития Челябинской области. Он отметил, что это, во-первых, обеспечит повышение безопасности на горной дороге, где зимой из-за непогоды возникают пробки и повышается аварийность, а во-вторых, ускорит развитие туристической отрасли и экономики региона в целом. «Это горная местность и несколько сложных перевалов, и как только происходят снегопады или гололед, сразу возникают заторы,— сказал господин Текслер.— И самое главное, наша горная часть — очень перспективная территория для рекреационной сферы. У нас несколько горнолыжных комплексов: в Аше, Кусе, Миассе, это динамично развивающиеся курорты. Также рядом с трассой находятся национальные парки Таганай, Зигальга и Зюраткуль. Доступность этих объектов с расширением трассы существенно вырастет. Дорога обеспечит совсем другие темпы роста, и не только туристической отрасли. Нет ничего более способного ускорить развитие горнозаводской территории, а это большая западная часть нашего региона».

Губернатор подчеркнул, что в итоге от реализации этого инфраструктурного проекта зависит успех позиционирования Челябинской области как региона, в котором развивается не только промышленность, но и другие сферы, а также как края для отдыха.

Как ранее сообщали в управлении автодорог “Южный Урал”, проект реконструкции М-5 «Урал» включает два этапа. Первый предусматривает расширение дороги общей протяженностью 43,7 км (с 1564-го по 1609-й километр) с переводом ее из III категории в категорию 1Б. Второй предполагает строительство на участке с 1578-го по 1598-й километр 19-километрового транспортного обхода города Сим, двух эстакад и транспортной развязки. Эти планы должны быть реализованы к 2024 году.

Как сообщил на заседании комитета Совфеда заместитель руководителя Росавтодора Виктор Тимофеев, два этапа реконструкции М-5 «Урал» предусматривают вложение 25 млрд и 9,8 млрд руб. соответственно. На этот год в рамках реконструкции запланировано вложение относительно небольшого объема средств — порядка двух сотен миллионов на каждый участок. «Но учитывая, что сейчас готовится постановление правительства о выделении дополнительных средств из резервного фонда, мы заявили на тот участок, где 43 км, 2 млрд руб., которые мы заберем из тех, которые предусмотрены на 2024 год. Так хотя бы по одному объекту у нас работы в 2021 году будут ускорены»,— сообщил господин Тимофеев.

Представитель Росавтодора добавил, что остальная часть дороги, которая не подпадает по планам под расширение до четырех полос до 2024 года, разделена на восемь участков и включена в график капитального ремонта. Эти отрезки трассы планируется расширять позже, до 2030-го.

Инициативу руководства Челябинской области ускорить реконструкцию трассы поддержал на заседании сенатор от соседней Башкирии Ирек Ялалов. «Этот горный участок дороги М-5 угнетающе влияет и на пять северо-восточных районов Республики Башкортостан, в том числе Салаватского района, где находится масса исторических культурных объектов. Я считаю, что темпы, которые записаны федеральными структурами, недостаточны, чтобы решить эту проблему. Наша республика долго ждала и в итоге вынуждена была начать строить отдельную дорогу из Бирска на северо-восток, но это тоже огромные средства, и понятно, что это будут только две полосы, чтобы хоть как-то компенсировать те сложности, которые возникают в первую очередь в зимний период. Сложно объяснить людям, почему в XXI веке страна, которая построила Крымский мост, великолепные объекты в Москве и Московской области, не может решить вопрос с небольшим в масштабах страны участком и создать на нем нормальную дорожную инфраструктуру. Вы не представляете, коллеги, особенно из федеральных структур, какой негатив это вызывает у жителей территорий, прилегающих к этой трассе и регулярно ей пользующихся. Поэтому я прошу коллег поддержать Челябинскую область и рассмотреть возможность увеличения темпов финансирования и строительства дорог»,— заявил господин Ялалов.

По мнению экономиста Сергея Гордеева, реконструкция трассы М-5 является одним из обязательных условий повышения инвестиционной привлекательности Челябинской области. «В какой-то мере это определяющее условие. Кто будет вкладывать инвестиции, чтобы производить продукт, если его отсюда проблемно вывезти? В целом М-5 — одна из ключевых трасс Российской Федерации в широтном направлении. Это почти единственный выход на Москву для Урала и Сибири. Тут теряет не только Челябинская область, но и вся Россия. Значение этой дороги крайне высоко. Для нашего региона трасса служит внутренней связью между муниципалитетами, для порядка десяти районов это основная магистраль. Во время непогоды все связи разрываются. По сути, такая территориальная изолированность означает, что все товары, которые поставляются в Челябинскую область, становятся чуть дороже, и наоборот, поставки из региона обойдутся дороже покупателям. Возникают сбои по срокам поставок и еще целый комплекс проблем. Трасса в районе Уральских гор в нынешнем состоянии порождает территориальную разорванность не только Челябинской области, но и всей России. Сроки реконструкции, которые стоят сейчас, никого не устраивают. Эту проблему надо было решать лет десять назад как минимум»,— говорит господин Гордеев.

Глава комитета Совета федерации по экономической политике Андрей Кутепов выразил намерение оказать поддержку Южному Уралу в этом и в других вопросах, имеющих значение для инвестиционной привлекательности региона.

Дни Челябинской области в Совете федерации проходят с 29 по 31 марта. В рамках мероприятия в понедельник и вторник делегация региона приняла участие в заседании семи комитетов. В среду на заседании Совфеда состоится «час субъекта Российской Федерации», где Алексей Текслер выступит с докладом и предложениями.

Артур Якушко, Юлия Гарипова