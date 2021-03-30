Хакасию уличили в финансовых отклонениях

Верховный суд Хакасии признал недействующим закон о региональном бюджете на 2021 год и на период 2022 и 2023 годов. Иск был подан республиканской прокуратурой, которая установила, что принятый закон противоречит федеральному законодательству. В частности, речь идет о превышении дефицита бюджета, ошибочном прогнозе по налогу на прибыль организаций, превышении верхнего предела госдолга и т. п. Выводы суда будут обжалованы, заявили в бюджетном комитете парламента Хакасии. В случае вступления решения в силу эксперты не исключают отзыв ранее произведенных из регионального бюджета платежей и масштабных судебных споров по порядку исполнения договорных обязательств, финансируемых за счет бюджета.

Верховный суд Хакасии признал закон о республиканском бюджете недействующим и «не соответствующим иному нормативно-правовому акту, имеющему большую юридическую силу». Иск в суд подала прокуратура Хакасии, в роли ответчика выступил парламент региона. «Административный иск прокуратуры удовлетворен, решение суда в законную силу не вступило»,— уточнили в пресс-службе суда.

Закон о республиканском бюджете хакасские депутаты приняли в декабре 2020 года. Доходная часть на 2021 год запланирована в размере 38 млрд руб., расходная — 42,5 млрд, дефицит — 4,6 млрд руб. Налоговые и неналоговые доходы ожидаются в размере 24,5 млрд руб. Как ранее сообщала “Ъ” пресс-служба республиканского минфина, «для сбалансированности бюджета показатели по налоговым и неналоговым доходам на 2021 год сформированы, исходя из оптимистического прогноза, с учетом ожидаемой стабилизации мировых цен на уголь и алюминий и увеличения налогооблагаемой базы». В результате поступления налога на прибыль организаций предусмотрены доходы в сумме 10,6 млрд руб. По итогам 2020 года доходы бюджета составили 37 млрд руб. (в том числе налоговые и неналоговые доходы — 17,8 млрд руб., что на 15,5% меньше, чем в 2019 году), расходы — 42,1 млрд руб., дефицит — 5,2 млрд руб.

Прокуратура считает, что закон о бюджете Хакасии на 2021 год противоречит федеральному законодательству.

В частности, дефицит бюджета, составляющий 19% от его налоговых и неналоговых доходов, превышает предельно допустимый уровень в 15%, предусмотренный Бюджетным кодексом РФ.

А установленный налог на прибыль организаций не соответствует прогнозу УФНС и выводам Контрольно-счетной палаты региона о поступлении такого налога в 2021 году — завышение дохода составляет 6,5 млрд руб. «Утвержденные законом бюджетные назначения по налогу на прибыль организаций невыполнимы, не соответствуют принципу достоверности бюджета и реалистичности расчета доходов, что фактически увеличивает и без того недопустимый дефицит бюджета»,— сделала вывод прокуратура. Она также указала на то, что объем госдолга региона превышает более чем на 3 млрд руб. ограничения верхнего предела госдолга, установленные Бюджетным кодексом РФ (этот предел в законе на январь 2022 года установлен в сумме 27,6 млрд руб.). В январе 2021 года прокуратура заявила протест на закон о бюджете, но депутаты Верховного совета большинством голосов его отклонили.

Член комитета парламента по бюджету, депутат от КПРФ Галина Кожевникова сообщила “Ъ”, что решение суда «будет обжаловано в любом случае»:

«Сейчас нам нужно дождаться мотивированного решения, чтобы понимать, что конкретно обжаловать. На эту процедуру у нас есть месяц. Сейчас вот так огульно говорить, что у нас бюджет признан недействительным и незаконным, нельзя». Председатель бюджетного комитета Олег Иванов (избирался от Партии пенсионеров за социальную справедливость) подчеркнул, что «бюджет республики как работал, так и будет работать». «Никакой паники нет»,— сказал он во вторник на брифинге. В правительстве Хакасии тоже сообщили, что будут дожидаться аргументов суда, после чего примут решение: обжаловать выводы суда в вышестоящей инстанции либо вносить изменения в бюджет республики.

Руководитель фракции ЛДПР в парламенте Хакасии Наталья Казанцева упрекнула коллег в некомпетентности. «У нашей фракции изначально были вопросы к бюджету, в том числе и по дефициту. Мы голосовали против принятия и в первом, и во втором чтении, настаивали, чтобы коллеги с нами согласились, так как бюджет не сбалансирован. С решением суда и действиями прокуратуры мы абсолютно согласны»,— сказала она “Ъ”.

В случае вступления решения суда в силу признанный противоречащим федеральному законодательству бюджет не может исполняться, говорит партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.

«Бюджет Хакасии должен быть пересмотрен и скорректирован до уровня соответствия нормативному регулированию. Депутатам и органам исполнительной власти придется оперативно перекраивать доходные и расходные части бюджета. При этом придется учитывать уже понесенные расходы»,— полагает эксперт.

Он также не исключает отзыв уже произведенных платежей из бюджета и масштабных судебных споров по порядку исполнения договорных обязательств, финансируемых за счет бюджета.

Юлия Сасевич, Дарья Решетникова, Новосибирск