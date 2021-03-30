Александр Худин переизбран ректором Курского государственного университета

В ходе конференции работников и обучающихся Курского государственного университета (КГУ) на должность ректора на новый пятилетний срок переизбран экс-глава областного комитета образования и науки Александр Худин, сообщили в КГУ. Кандидатами на пост ректора, кроме господина Худина, были декан филфака Сергей Праведников и заведующий кафедрой матанализа и прикладной математики Михаил Кабанко.

Господин Худин в программе развития вуза предложил изменить подход к развитию науки в КГУ. «Необходимо провести редизайн имеющихся научных направлений, объединить в блоки угасающие научные школы, доукомплектовать молодыми учеными до 40 лет… Выработать меры противодействия имитации и фальсификации научных результатов», — сказано в его программе. Помимо этого он анонсировал реконструкцию университетского общежития на улице Гоголя, 65, и строительство крытого плавательного бассейна. Объем инвестиций в эти проекты в программе не раскрывается, однако прогнозируется рост доходов вуза к 2019 году в 146% в 2024-м и в 180% в 2030-м.

Доктор педагогических наук, профессор Александр Худин был избран ректором КГУ на первый срок в июне 2016 года. До этого с октября 2010 года он возглавлял комитет образования и науки Курской области, а ранее с 1996-го был проректором КГУ по учебной работе.

Ирина Лобанова