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Путин заявил о важности укрепления гражданской идентичности россиян

Президент Владимир Путин считает, что «нет ничего важнее» для России, чем укрепление общероссийской гражданской идентичности. Он сказал об этом на заседании президентского совета по межнациональным отношениям, которое прошло в дистанционном формате. По его словам, недопустим подход, при котором гражданская и этническая идентичности «воспринимаются как конкуренты».

«Нет ничего важнее для нашей страны, для любой страны мира»,— сказал господин Путин, комментируя тему заседания: «Об укреплении общероссийской гражданской идентичности». Мероприятие транслировалось в эфире «России 24». «Мы знаем, с какими проблемами сегодня многие страны мира сталкиваются как раз в этой ключевой сфере — и на Американском континенте, и на Европейском»,— добавил президент

По мнению главы государства, в основе «горячих точек», «которые полыхают сейчас на карте мира», лежат экономические и политические причины. Однако господин Путин считает, что для разжигания конфликтов провоцируется, «как правило, межнациональная и религиозная нетерпимость». «В практике ряда государств гражданская и этническая идентичности часто воспринимаются как конкуренты. Считаю такой подход — у нас, во всяком случае,— мягко говоря, абсолютно некорректным, а для нашей страны, хочу это подчеркнуть особо, абсолютно неприемлемым»,— сказал президент.

Владимир Путин также считает недопустимым формирование школ исключительно из детей мигрантов. По его мнению, их доля в учебных заведениях должна быть такой, чтобы их можно было адаптировать к языковой и культурной среде. «В некоторых европейских странах, да и в Штатах, когда уровень детей мигрантов в школе достигает определенного процента, местные жители своих детей из этих школ забирают... Там образуются школы, которые фактически на 100% укомплектованы детьми мигрантов»,— добавил президент.

Во время заседания Владимир Путин сообщил, что решил увеличить размер премии за вклад в укреплении единства российской нации в два раза, с 2,5 млн руб. до 5 млн руб.

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