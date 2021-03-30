Путин увеличил премию за вклад в укрепление единства нации до 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин в два раза увеличил размер премии за вклад в укреплении единства российской нации. Теперь лауреатам будут выдавать по 5 млн руб. Раньше размер премии составлял 2,5 млн руб.

«1 марта стартовал новый этап приема документов на соискание этой премии. С учетом ее значимости мной принято решение увеличить размер премии до 5 млн руб.»,— сказал господин Путин на заседании совета по межнациональным отношениям, которое прошло в дистанционном формате. Его слова приводятся на сайте Кремля.

Президент также поздравил лауреатов премии за 2020 год. Ими стали главный редактор «Объединенного гуманитарного издательства» Максим Амелин, замглавы Роспечати Владимир Григорьев и директор ЗАО «Объединенное гуманитарное издательство» Дмитрий Ицкович. «Они создали уникальный инновационный издательский проект — многоязычную антологию современной литературы народов России»,— сказал глава государства.

Премию за вклад в укреплении единства российской нации учредили в 2016 году. Ее ежегодно вручают в День народного единства (4 ноября).