Количество выданных в 2020 году микрозаймов в Башкирии сократилось на 55%

Количество выданных в прошлом году микрозаймов в Башкирии снизилось на 55% по сравнению с данными за 2019 год, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника Уральского главного управления Банка России Светлану Фурдуй. Снижение числа займов связано с ужесточениями требований к заемщикам, а также с изменениями законодательства.

По словам госпожи Фурдуй, снижение отмечалось почти во всех субъектах страны, однако в Башкирии было самым большим.

По статистике Уральского главного управления Банка России, чаще всего за микрокредитами обращаются работающие люди от 26 до 45 лет, при этом почти 60% заемщиков – женщины.

Анна Соколова