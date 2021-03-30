Ivi меняет продюсерскую команду

Давид Кочаров покидает должность генпродюсера Ivi Originals — подразделения онлайн-кинотеатра Ivi, занимающегося производством собственного контента. Об этом рассказал “Ъ” представитель видеосервиса.

В Ivi меняется модель сотрудничества с продакшн-компаниями, говорят в компании. Руководителем департамента собственного производства станет исполнительный директор Ivi Originals Вадим Соколовский, креативным директором Ivi Originals — Илья Бурец, креативный продюсер фильма «Горько!», сериалов «Филатов», «Магомаев» и др.

Источник на медиарынке рассказывал “Ъ”, что акционеры Ivi, расставаясь с господином Кочаровым, рассматривали возможность отказаться от собственного производства, в которое собирались инвестировать несколько миллиардов рублей. В видеосервисе это опровергают — напротив, инвестиции в это направление даже удвоятся, говорит представитель Ivi. Владельцы сервиса понимают, что без оригинального контента сейчас не выйти в лидеры рынка, поясняет близкий к сервису человек.

Ivi, производя собственный контент, сейчас не встроен в крупную экосистему в отличие от конкурентов: Okko обладает поддержкой Сбербанка, Premier — «Газпром-медиа», «Кинопоиск HD» — «Яндекса». Владельцы сервиса вели переговоры о его продаже МТС, но сделки не случилось.

Анна Афанасьева