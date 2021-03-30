На Кубани снизился средний размер микрозайма

В феврале 2021 года средний размер микрозайма в Краснодарском крае составил 9008 руб. Это на 1% меньше, чем в феврале 2020 года (9103 руб.), говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По величине среднего размера микрозайма Краснодарский край находится на восьмом месте среди российских регионов. Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в феврале 2021 года был зафиксирован в Москве (11,06 тыс. руб.), Воронежской (10,54 тыс. руб.) и Ростовской (9,77 тыс. руб.) областях, а также в Санкт-Петербурге (9,59 тыс. руб.) и Белгородской области (9,51 тыс. руб.). В среднем по России эта величина составила 8,44 тыс. руб., увеличившись на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (в феврале 2020 года - 8,13 тыс. руб.).

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, Краснодарский край оказался на втором месте в России по количеству заявок на получение льготного кредита по программе «Фонд оплаты труда 3.0». Больше всего заявок поступило от субъектов малого и среднего предпринимательства Москвы – 11% от общего числа, на Кубань приходится 5,7% заявок, следом идет Санкт-Петербург – 5,5%.

Дмитрий Михеенко