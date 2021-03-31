Сегодня исполняется 50 лет чемпиону мира по хоккею, серебряному и бронзовому призеру Олимпийских игр, Русской Ракете в НХЛ, капитану сборной России Павлу Буре

Его поздравляют президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг, первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг:

— Дорогой Павел! От души поздравляем с юбилеем! В 50 лет все только начинается! Твоя игра стала примером для тысяч российских мальчишек, а голы вдохновили их на то, чтобы тянуться к новым вершинам. Каждый болельщик помнит пять шайб в ворота финнов на Олимпиаде в Нагано и другие эпизоды блестящей карьеры. Рады, что сегодня мы вместе работаем над тем, чтобы сделать наш хоккей лучше! Наша страна всегда была богата на ярких форвардов. В каждом десятилетии мы можем назвать сразу несколько выдающихся мастеров. В 1990-е и начале 2000-х годов у нас также была россыпь звезд, но даже среди них Павел Буре выделялся. Прежде всего скоростью — и не только катания, но и принятия единственного верного решения в сложной ситуации. Хотим пожелать крепкого здоровья, новых успехов, побед и счастья большой семье! С днем рождения, Русская Ракета!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»